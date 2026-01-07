Almeida, tras la captura de Maduro: "Las formas no son las que mejor se corresponden con el Derecho Internacional, pero hay un dictador menos en el mundo"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se sienta en el plató de Espejo Público, donde aborda la actualidad internacional. Tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, Susanna Griso ha preguntado a Almeida si considera que Trump ha violando el Derecho Internacional, ante lo que el alcalde madrileño destaca que, "las formas a lo mejor no son las que mejor se corresponden con el Derecho Internacional, lo que ha pasado es bueno, hay un dictador menos en el mundo", por lo que "todos debemos alegrarnos".

"El futuro de Venezuela no pasa por Delcy Rodríguez"

Aún así, Almeida señala que "esto tiene que continuar, y el futuro de Venezuela no pasa por Delcy Rodríguez", sino "por respetar la voluntad de los venezolanos que dijeron claramente que Edmundo González Urrutia es el presidente legítimo y que María Corina Machado es un símbolo de resistencia moral que tiene que tener un papel".

Trump y Groenlandia

Precisamente este miércoles, se ha conocido que Donald Trump no descarta usar al Ejército para hacerse con Groenlandia. La Casa Blanca ha expresado en un comunicado que no descarta comprar la isla, ni usar la fuerza para conseguirla. Tanto Trump como su gabinete estudian "diversas opciones" para hacerse con el control de Groenlandia, lo que incluye incluye "el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses".

"El presidente y su equipo están discutiendo una serie de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto utilizar al Ejército estadounidense es siempre una opción a disposición del comandante en jefe", reza el comunicado remitido por la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, recogido por los medios norteamericanos.

Ante esto, Almeida señala que "tenemos que construir posición común para que se garantice la integridad Dinamarca y ver qué planteamiento hace y cómo colaborar con EEUU para reforzar esa seguridad que él dice que esta en riesgo". El alcalde explica que "España debería hacer un esfuerzo mayor que el que hacemos estos días".

Este martes, el presidente de EEUU, Donald Trump, aseguraba que el Gobierno de Venezuela, ahora dirigido por Delcy Rodríguez, está dispuesto a entregarles de 30 a 50 millones de barriles de petróleo que será vendido en el mercado estadounidense. El mandatario calificó en una publicación de Truth Social los millones de barriles como "petróleo de alta calidad y autorizados en los Estados Unidos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.