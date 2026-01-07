Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Entrevista

Almeida, tras la captura de Maduro: "Las formas no son las que mejor se corresponden con el Derecho Internacional, pero hay un dictador menos en el mundo"

El alcalde de Madrid aborda la actualidad internacional tras la captura de Maduro en el plató de Espejo Público de la mano de Susanna Griso.

Almeida

Entrevista Almeida | Antena 3 Noticias

Publicidad

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se sienta en el plató de Espejo Público, donde aborda la actualidad internacional. Tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, Susanna Griso ha preguntado a Almeida si considera que Trump ha violando el Derecho Internacional, ante lo que el alcalde madrileño destaca que, "las formas a lo mejor no son las que mejor se corresponden con el Derecho Internacional, lo que ha pasado es bueno, hay un dictador menos en el mundo", por lo que "todos debemos alegrarnos".

"El futuro de Venezuela no pasa por Delcy Rodríguez"

Almeida

Aún así, Almeida señala que "esto tiene que continuar, y el futuro de Venezuela no pasa por Delcy Rodríguez", sino "por respetar la voluntad de los venezolanos que dijeron claramente que Edmundo González Urrutia es el presidente legítimo y que María Corina Machado es un símbolo de resistencia moral que tiene que tener un papel".

Trump y Groenlandia

Precisamente este miércoles, se ha conocido que Donald Trump no descarta usar al Ejército para hacerse con Groenlandia. La Casa Blanca ha expresado en un comunicado que no descarta comprar la isla, ni usar la fuerza para conseguirla. Tanto Trump como su gabinete estudian "diversas opciones" para hacerse con el control de Groenlandia, lo que incluye incluye "el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses".

"El presidente y su equipo están discutiendo una serie de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto utilizar al Ejército estadounidense es siempre una opción a disposición del comandante en jefe", reza el comunicado remitido por la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, recogido por los medios norteamericanos.

Ante esto, Almeida señala que "tenemos que construir posición común para que se garantice la integridad Dinamarca y ver qué planteamiento hace y cómo colaborar con EEUU para reforzar esa seguridad que él dice que esta en riesgo". El alcalde explica que "España debería hacer un esfuerzo mayor que el que hacemos estos días".

Este martes, el presidente de EEUU, Donald Trump, aseguraba que el Gobierno de Venezuela, ahora dirigido por Delcy Rodríguez, está dispuesto a entregarles de 30 a 50 millones de barriles de petróleo que será vendido en el mercado estadounidense. El mandatario calificó en una publicación de Truth Social los millones de barriles como "petróleo de alta calidad y autorizados en los Estados Unidos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Los Reyes presiden la primera Pascua Militar sin un presidente de Gobierno

El rey Felipe VI, la princesa Leonor y la reina Letizia presiden la ceremonia de la Pascua Militar

Publicidad

España

Almeida

Almeida, tras la captura de Maduro: "Las formas no son las que mejor se corresponden con el Derecho Internacional, pero hay un dictador menos en el mundo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una foto de archivo del pasado 15 de diciembre

Pedro Sánchez tacha de "ilegal" la operación de Trump en Venezuela para "apropiarse de los recursos naturales"

A3 Noticias de la mañana (11-10-24) El informe de la UCO asegura que Pedro Sánchez sabía de la llegada de Delcy Rodríguez días antes de que se produjese

Los vínculos de Delcy Rodríguez con España vuelven al foco tras su llegada al poder

El rey Felipe VI, la princesa Leonor y la reina Letizia presiden la ceremonia de la Pascua Militar
Casa Real

Los Reyes presiden la primera Pascua Militar sin un presidente de Gobierno

Felipe VI en la Pascua Militar
Pascua Militar

Felipe VI constata una "sensación de amenaza" y resalta el compromiso de España con el orden global basado en normas en la Pascua Militar

Felipe VI pasa revista a las tropas en la celebración de la Pascua Militar en el Palacio Real.
Pascua Militar

Pedro Sánchez no asiste a la Pascua Militar que preside el rey Felipe VI por un viaje a París

El presidente del Gobierno anunciaba que se ausentaría de la tradicional celebración de la Pascua Militar que tiene lugar cada 6 de enero. Pedro Sánchez ha priorizado en su agenda una reunión en París con otros actores internacionales de la Coalición de Voluntarios sobre Ucrania.

Zapatero con Nicolás Maduro
Gobierno

De apoyar a Guaidó a evitar llamarlo "dictadura", pasando por el 'Delcygate'... Así han cambiado las relaciones del Gobierno de Sánchez con Maduro

El primer gobierno de Sánchez apoyó a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Con el paso de los años, Moncloa ha evitado llamar dictadura al ejecutivo de Maduro, aunque con algunas excepciones, como los ministros Robles y Puente.

Juanma Moreno disfrazado de Baltasar

Juanma Moreno Bonilla se disfraza de Baltasar en la cabalgata de Sevilla

Última sesión de control al Gobierno en el Senado del 2025

El PP cita a Montero y Aaagesen en el Senado por la presunta vinculación entre Maduro y Plus Ultra

José Luis Rodríguez Zapatero

Hazte Oír se querella contra Zapatero en la Audiencia Nacional por colaborar presuntamente en la red criminal de Maduro

Publicidad