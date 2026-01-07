Libertad para Sinéad Kavanagh, la luchadora de MMA detenida en Canarias por agredir presuntamente a su mujer

La luchadora irlandesa de artes marciales mixtas Sinéad Kavanagh ha quedado en libertad tras pasar a disposición judicial en el sur de Gran Canaria, después de ser detenida este fin de semana en Maspalomas por su presunta implicación en un episodio de violencia doméstica contra su mujer. Los hechos ocurrieron en la noche del sábado y obligaron a la intervención de hasta ocho agentes de la Policía Nacional debido a la actitud extremadamente violenta que presentaba la deportista en el momento de su arresto.

Según las fuentes policiales, la presunta víctima tuvo que ser trasladada a un centro de salud para recibir atención médica por las lesiones sufridas durante la agresión. Sin embargo, este lunes no se presentó en sede judicial para ratificar la denuncia, circunstancia que llevó al juzgado de guardia de San Bartolomé de Tirajana, concretamente la plaza tres de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, a decretar el archivo provisional de la causa y la puesta en libertad absoluta de Kavanagh.

Segundo episodio violento en un mes

La detención del pasado sábado no es el primer incidente violento protagonizado por la luchadora en Canarias. A finales del mes de noviembre, Kavanagh ya había sido arrestada tras un altercado ocurrido a bordo de un avión que cubría la ruta entre Gran Canaria e Irlanda. En aquella ocasión, la tripulación alertó a las autoridades por la actitud agresiva de la pasajera antes del despegue, lo que motivó la intervención de varios agentes de la Guardia Civil.

Durante ese operativo, que quedó parcialmente registrado en vídeo, la luchadora agrede a los dos agentes de la Guardia Civil que accedieron al interior del avión. Esta situación ha sido denunciada en redes por la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Por este motivo se instruyó una causa judicial que continúa abierta de forma paralela a los hechos más recientes. Esa investigación sigue su curso en los juzgados, al margen del archivo provisional decretado ahora por el supuesto caso de violencia en el ámbito familiar.

Una carrera marcada por la dureza competitiva

Desde se formó en deportes de contacto como el karate, el kickboxing y especialmente el boxeo. En 2015 dio el salto a las artes marciales mixtas y su debut profesional no pasó desapercibido: ganó por nocaut en apenas 17 segundos. Ese inicio fulgurante le abrió las puertas de Bellator MMA, una de las principales organizaciones internacionales de MMA, donde compitió en la categoría de peso pluma. En 2021 alcanzó el mayor escaparate de su carrera al disputar el título mundial frente a Cris Cyborg, aunque no logró alzarse con el cinturón.

Bajo investigación judicial

Aunque el último procedimiento ha quedado archivado de forma provisional por la incomparecencia de la presunta víctima, la situación judicial de la luchadora no está cerrada. La causa relacionada con la agresión a agentes de la Guardia Civil en el avión continúa instruyéndose, por lo que Kavanagh sigue bajo investigación judicial mientras permanece en libertad.

