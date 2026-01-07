El calendario de Alcaraz en el Open de Australia: Cuándo se juega, horarios y partidos del primer Grand Slam

Carlos Alcaraz no lo ha ocultado en ningún momento: su gran objetivo de la temporada 2026 es el Open de Australia. Se trata del único Grand Slam que no ha ganado todavía y el único que le falta para conseguir el Career Grand Slam, es decir, ganar los cuatro grandes al menos una vez en su carrera.

El primer 'major' del año empezará en Melbourne del 12 al 17 de enero con los partidos de fase previa. Ya el domingo 18 de enero empezarán los partidos de primera ronda, que se prolongarán hasta el martes 20.

Entre el miércoles 21 y jueves 22 se disputarán los encuentros de segunda ronda, mientras que la tercera será el viernes 23 y sábado 24.

El domingo 25 y el lunes 26 tendrán lugar los octavos y entre el martes 27 y miércoles 28 de enero se definirán los enfrentamientos de unas semifinales que se jugarán el viernes 30. Finalmente, el domingo 1 de febrero será la gran final.

Con una diferencia horaria de nueve horas, la sesión matutina en Australia arrancará a primera hora de la madrugada en España, por los que los partidos de la tarde coincidirán con la primera hora española: sobre las 8:00 de la mañana hora peninsular española.

Exhibición en Seúl

Carlos Alcaraz vuela este miércoles su viaje a Corea del Sur, donde participará en una exhibición frente al italiano Jannik Sinner el sábado en la ciudad de Incheon.

El joven tenista de 22 años ha apurado sus días navideños con su gente aunque no las vacaciones, que para él acabaron hace casi un mes, cuando empezó la pretemporada bajo la supervisión directa de Samuel López, quien pasó a ser su primer entrenador tras la ruptura con Juan Carlos Ferrero.

Cuatro semanas de trabajo con centro neurálgico en la Real Sociedad Club de Campo de Murcia, su club de siempre, darán paso a un par de exhibiciones, la primera y más mediática enfrentándose a Sinner, que ocupa el segundo puesto en el ranking internacional y es el gran rival del murciano.

Ya el día 18 de este mes de enero comenzará a disputarse el cuadro principal del Abierto de Australia en Melbourne, donde Alcaraz fija su gran objetivo de un 2026 repleto de retos para él ya sin Juan Carlos Ferrero, quien fue su mentor desde que tenía 15 años, a su lado.

Resto del calendario

Finalizado el torneo australiano, el murciano regresará a Europa para defender el título en el ATP 500 de Rotterdam, que se disputará del 9 al 15 de febrero.

Después volverá a viajar a Estados Unidos para competir en los Masters 1.000 de Indian Wells, del 4 al 15 de marzo, y Miami, del 18 al 29 del mismo mes, torneos que ya ha conquistado en dos ocasiones en California y una en Florida.

Además de los cuatro grandes, Alcaraz tiene previsto disputar los principales torneos de la gira, entre ellos el Masters 1.000 de Madrid, del 22 de abril al 3 de mayo, y varios ATP 500 como el de Barcelona, que se jugará del 13 al 19 de abril, justo antes de la cita madrileña.

