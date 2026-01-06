Lamine Yamal revela los secretos de las vacaciones navideñas con su familia en Dubái

Lamine Yamal ha publicado un vídeo en su canal de YouTube, en el que ya cuenta con más de un millón de suscriptores, donde muestra cómo ha sido su estancia en los Emiratos Árabes Unidos durante sus días libres en Navidad.

El jugador del Barça ha aprovechado para jugar al pádel y para disfrutar de un paseo en buggy por las dunas... aunque a su hermano pequeño, Keyne, no parecía hacerle mucha gracia el plan. "Al coche no", protestaba el menor, a lo que Lamine le contestaba: "¿Al coche no? Al coche sí, vas al coche ahora mismo".

En el trayecto con los vehículos, Yamal no pudo soportar la falta de música y él mismo se animó con un 'villancico'.

Partidillo en la playa

Acompañado de los suyos, el extremo azulgrana no pudo soportar las ganas de tocar un balón de fútbol cuando vio a unos chicos jugar una pachanga en la playa. Se acercó a la zona donde estaban los jóvenes y rápidamente le reconocieron: "Lamine, ¿juegas con nosotros?". Y Lamine no dudó en aceptar, claro.

Fue tal la euforia de los fans tras compartir la pelota con el futbolista que tuvo que frenar la intención de uno de ellos de besarle los pies.

"Se acabó el rollo"

Pero no todo iba a ser ocio y desconexión, también tocaba entrenar y su entrenador personal, no le perdonaba ni una mañana y siempre acudía a su habitación para correr las cortinas. Una de esas mañanas parece que Lamine estaba más perezoso de la cuenta: "Se acabó el rollo", le dijo su entrenador.

Mientras bajaba en el ascensor, el 10 mostraba su desgana: "Me he levantado enfadado otra vez. Cuando estoy cerca de este ser humano no quiero dormir porque no me deja levantarme a mi ritmo".

También hemos podido ver a Lamine sobre la bicicleta y el ritmo no era nada bajo, pero su primo quiso probar para ver si era capaz de hacer lo mismo. El resultado no fue el esperado y a los pocos minutos no podía aguantar el alto nivel: "¿Así todo el tiempo? Imposible, loco".

"Después de ganar una Eurocopa, Copa del Rey y LaLiga, me dice ahora que me admira por aguantar en la bicicleta", confesó entre risas Yamal tras finalizar el entrenamiento.

La foto con Novak Djokovic

El verdadero motivo del viaje de Lamine fue la gala de los Globe Soccer Awards en la que el mejor jugador sub-23 de LaLiga coincidió con grandes figuras del fútbol. También lo hizo con un deportista generacional en el mundo del tenis: Novak Djokovic.

El serbio demostró su fanatismo con el español: "Eres muy joven, pero es increíble todo lo que has conseguido". El ganador de 24 Grand Slam no quiso perder la oportunidad de fotografiarse con Lamine y le pidió un favor: "¿Puedes hacerte una foto con mi hijo? Es que te ama mucho".

Yamal cerró el viaje y la gala con tres galardones bajo el brazo: mejor jugador sub-23 de LaLiga, mejor delantero y premio Maradona al jugador joven con mayor habilidad, talento y magia con el balón.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.