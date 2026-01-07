Leo Messi, sin filtros: "Soy más raro que la mierda"

Lejos del ruido de los estadios, de los goles y la presión constante de la élite, Lionel Messi se permitió una pausa para abrirse en canal y mostrarse como pocas veces. En una charla íntima para Luzu TV, el exbarcelonista y capitán de la selección argentina se despojó del personaje y se mostró tal cual es: reservado, sensible y con manías que sorprenden a quienes lo imaginan ajeno al mundo.

"Tengo mi parte de que soy más raro que la mierda también", lanzó Messi entre risas. Una frase inesperada, espontánea y reveladora.

"Me gusta mucho estar solo"

A sus 38 años, instalado en Miami, con la tranquilidad de haberlo ganado todo, Messi sigue encontrando en el fútbol su refugio, pero también necesita tiempo para sí mismo: "Me gusta mucho estar solo, disfruto del estar solo", confesó.

Y es que en una casa llena de movimiento por sus tres hijos, Leo reconoce que necesita momentos de silencio para recargar energía: "Miro tele, veo algún partido", desveló sobre sus ratos de tiempo libre.

Uno de los rasgos más marcados que reveló fue su obsesión por el orden. "Estoy muy estructurado. Si tengo el día organizado de alguna manera y en el medio pasa algo que no estaba organizado...".

"Pequeñas boludeces"

¿Y qué pasa cuando le sacan de sus esquemas? Esas "pequeñas boludeces", como él mismo las llama, pueden afectarle más de lo que parece. Y lo extiende al orden físico: "No me gusta que me toquen las cosas, tengo que saber dónde está cada cosa". Una manía que, según cuenta, han heredado dos de sus hijos: Thiago y Ciro.

En ese retrato íntimo, también apareció Antonela Roccuzzo: "Ella puede decir muchas más cosas que yo", admitió Messi, consciente de que su pareja conoce mejor que nadie sus hábitos, silencios y particularidades. En lo afectivo, se definió como alguien honesto en sus emociones: "Me gusta hacer sentir bien y ser feliz a la gente que quiero, pero no soy muy demostrativo". Y remató: "Antonela es mucho más romántica que yo".

"Soy de comerme las cosas yo"

El Messi que se mostró en Luzu TV también habló de su carácter instrospectivo. Reveló que pasó por un proceso de terapia mientras vivía en Barcelona, aunque luego lo abandonó. "Soy mucho de comerme las cosas yo, de guardarme todo para adentro", confesó, dejando en claro que no siempre le resulta fácil expresar lo que siente.

Como no podía ser de otro modo, también hubo espacio para el Messi deportista. Y ahí apareció su histórico nivel de exigencia. "Yo fui el crítico número uno conmigo mismo", aseguró. En ese proceso, la figura de su padre fue fundamental: "Siempre necesité la aprobación o la opinión de mi viejo", reconoció.

Finalissima y Mundial 2026

Lionel Messi no juega un partido oficial desde hace un mes. Su última aparición fue victoriosa: campeón de la MLS Cup con el Inter Miami, donde firmó una final memorable ante Vancouver Whitecaps (3-1) con dos asistencias en el Chase Stadium. El crack rosarino ya tiene la mente puesta en un 2026 que podría marcar su despedida definitiva del fútbol profesional.

En el horizonte aparecen dos desafíos mayúsculos: la Finalissima ante España y el Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

