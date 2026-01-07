Barcelona - Athletic: partido hoy de la Supercopa de España, en directo

El Barcelona, actual campeón de la Supercopa de España, se enfrenta hoy (20:00 horas) al Athletic en la primera semifinal del torneo que se disputa en Yeda, Arabia Saudí. Los de Hanis Flick buscan el primer título de la temporada y el primero que conquistó el entrenador alemán tras su llegada al banquillo azulgrana la pasada temporada. Por su parte, el Athletic de Valverde quiere dar la sorpresa y colarse en la final, algo que ya logró en 2021 (se hizo con el título) y 2022 (perdió en la final ante el Real Madrid).

El Barça llega al duelo de hoy ante el Athletic lanzado, con ocho victorias en los últimos ocho partidos, no pierde desde su visita a Stamford Bridge del pasado 25 de noviembre. Por su parte, el Athletic de Ernesto Valverde aterriza en Yeda tras un empata (1-1) ante Osasuna y una derrota (1-2) frente al Espanyol.

Onces oficiales del Barcelona - Athletic de la Supercopa de España

Barcelona: Joan García; Balde, Cubarsí, Eric García, Koundé; Frenki de Jong, Pedri, Fermín, Roony; Raphinha y Ferran.

Athletic Club: Unai Simón; Adama, Paredes, Vivian, Areso; Jauregizar, Rego; Navarro, Sancet, Berenguer e Iñaki Williams.

¡Ya puedes seguir en directo minuto a minuto el Barcelona - Athletic, semifinal de la Supercopa de España 2026!