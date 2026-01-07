Supercopa de España
Barcelona - Athletic: partido hoy de la Supercopa de España, en directo
Sigue en directo la primera semifinal de la Supercopa de España 2026 entre Barcelona y Athletic.
El Barcelona, actual campeón de la Supercopa de España, se enfrenta hoy (20:00 horas) al Athletic en la primera semifinal del torneo que se disputa en Yeda, Arabia Saudí. Los de Hanis Flick buscan el primer título de la temporada y el primero que conquistó el entrenador alemán tras su llegada al banquillo azulgrana la pasada temporada. Por su parte, el Athletic de Valverde quiere dar la sorpresa y colarse en la final, algo que ya logró en 2021 (se hizo con el título) y 2022 (perdió en la final ante el Real Madrid).
El Barça llega al duelo de hoy ante el Athletic lanzado, con ocho victorias en los últimos ocho partidos, no pierde desde su visita a Stamford Bridge del pasado 25 de noviembre. Por su parte, el Athletic de Ernesto Valverde aterriza en Yeda tras un empata (1-1) ante Osasuna y una derrota (1-2) frente al Espanyol.
Onces oficiales del Barcelona - Athletic de la Supercopa de España
Barcelona: Joan García; Balde, Cubarsí, Eric García, Koundé; Frenki de Jong, Pedri, Fermín, Roony; Raphinha y Ferran.
Athletic Club: Unai Simón; Adama, Paredes, Vivian, Areso; Jauregizar, Rego; Navarro, Sancet, Berenguer e Iñaki Williams.
¡Ya puedes seguir en directo minuto a minuto el Barcelona - Athletic, semifinal de la Supercopa de España 2026!
¡Saltan los dos equipos al césped del King Abdullah Sports City Stadium! Va a comenzar la primera semifinal de la Supercopa de España.
A punto de comenzar la primera semifinal de la Supercopa de España en Yeda, Arabia Saudí. Barcelona y Athletic vuelven a cruzar sus caminos, como ya ocurrió el año pasado. ¿Se repetirá la historia o los de Valverde lograrán la revancha? Diez minutos para que ruede el balón en el King Abdullah Sports City Stadium...
Ya están los dos equipos y el cuerpo arbitral en el King Abdullah Sports City Stadium de Yeda (Arabia Saudí). Así han llegado Barcelona, Athletic y árbitros al escenario de la semifinal de hoy de la Supercopa de España.
El último partido entre Barcelona y Athletic fue un 4-0, el día que los de Flick regresaban al Camp Nou. Ese es el último de los cuatro triunfos que encadenan ante los vascos, que no ganan al Barça desde enero de 2024, en los cuartos de final de la Copa del Rey (4-2).
El año pasado Barcelona y Athletic también se enfrentaron en la semifinal de la Supercopa de España, con victoria culé (0-2) y goles de Gavi y Lamine Yamal.
Pues hay sorpresas tanto en el Athletic como en el Barcelona. No juegan ni Nico Williams ni Lamine Yamal. Recordamos los onces de los dos equipos para la semifinal de hoy de la Supercopa de España.
BARCELONA: Joan García; Balde, Cubarsí, Eric García, Koundé; Frenki de Jong, Pedri, Fermín, Roony; Raphinha y Ferran.
ATHLETIC: Unai Simón; Adama, Paredes, Vivian, Areso; Jauregizar, Rego; Navarro, Sancet, Berenguer e Iñaki Williams.
¡Tenemos el once titular del Barcelona! ¡Y también hay noticia! ¡No juega Lamine Yamal! Hansi Flick sale con la siguiente alineación titular: Joan García; Balde, Cubarsí, Eric García, Koundé; Frenki de Jong, Pedri, Fermín, Roony; Raphinha y Ferran.
Pues a la espera del once del Barcelona, la noticia por parte del Athletic es que no juega Nico Williams. En principio, Valverde confirmó en la víspera que el extremo navarro estaba disponible aunque no ha entrado el once titular frente al Barcelona.
Recordamos la alineación titular del Athletic para la semifinal de la Supercopa de España ante el Barcelona: Unai Simón; Adama, Paredes, Vivian, Areso; Jauregizar, Rego; Navarro, Sancet, Berenguer e Iñaki Williams.
¡Tenemos el once oficial del Athletic para la semifinal de la Supercopa de España! Ernesto Valverde sale con el siguiente once ante el Barcelona: Unai Simón; Adama, Paredes, Vivian, Areso; Jauregizar, Rego; Navarro, Sancet, Berenguer e Iñaki Williams.
La segunda semifinal de la Supercopa de España se jugará mañana jueves y será un derbi madrileño entre Atlético de Madrid y Real Madrid. El partido también se podrá seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes. Por cierto, acaba de hablar Xabi Alonso y ha asegurado que la semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid "será otra historia", respecto al derbi del pasado mes de septiembre.
"Es una semifinal, tenemos que tener una muy buena preparación mental, competir, saber cuidar los detalles, el Atlético siempre es un rival exigente. Tenemos muchas razones para jugar este partido con mucha energía, con muchas ganas. Es el primer título que tenemos en disputa en la temporada y por eso mismo es el más importante. Todo partido hay que analizarlo, de todas las derrotas puedes sacar lecciones más positivas y cosas que no queremos repetir de aquel partido, pero estoy muy convencido de que va a ser diferente, pero tampoco hay que olvidar cosas que no han funcionado bien", acaba de señalar el tolosarra desde Yeda.
Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, admitió este martes que la Supercopa de España "es un premio" que refleja los méritos de la temporada anterior, pero subrayó que están en Arabia Saudí con la intención de lograr "un premio mayor".
"Esta Supercopa la juegan equipos que han ganado algo o que han estado cerca. Nosotros el año pasado vinimos porque habíamos sido campeones de Copa y este año por haber sido cuartos. Para nosotros es un premio estar aquí y queremos un premio mayor, que sería estar en la final", admitió Ernesto Valverde.
El técnico del Athletic reconoció que "obviamente" no son "el equipo favorito" del torneo, pero avisó de que han llegado a Yeda con la idea de "aprovechar la oportunidad" que se les presenta de lograr su cuarto título de Supercopa, el último de ellos en 2021.
"En estos partidos el favoritismo viene del nombre de los equipos o de cómo están. El Barça es primero (en la Liga), nosotros no estamos tan brillantes como el año pasado, pero nada más. Es un partido y todo está por decidir con el aliciente de poder llegar a una final que tienen tanto ellos como nosotros", avisó Valverde.
Hansi Flick, entrenador del Barcelona, le da máxima prioridad a la Supercopa de España y recuerda que el año pasado este torneo le dio "mucha energía" a su equipo, conquistando también la Liga y la Copa del Rey.
"El año pasado empezamos genial y ganar este título nos dio mucha energía para el resto de la temporada. Queremos repetir este curso. Este torneo supone la manera más corta de ganar un título, pero estamos los mejores equipos de España y no será fácil", señaló Flick.
"Tenemos que mejorar en defensa y estar conectados como equipo. Tenemos nuestra idea de juego, conocemos nuestras fortalezas, pero tenemos que hacer algunas cosas mejor que en los dos últimos partidos", analizó Flick.
Real Madrid y Barcelona han levantado las últimas cuatro Supercopas de España. Los culés, actuales campeones, se llevaron el título en 2023 y 2025; mientras que los blancos salieron campeones en 2022 y 2024.
En el palmarés es el Barça el club con más Supercopa de España (15), justo por delante del Real Madrid (13). Athletic y Deportivo de la Coruña figuran con tres títulos, respectivamente. El Atlético de Madrid cuenta con dos Supercopas de España (1985 y 2014).
Con una Supercopa de España están Valencia, Sevilla, Zaragoza, Mallorca y Real Sociedad.
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo de la primera semifinal de la Supercopa de España entre Barcelona y Athletic! Catalanes y vascos se enfrentan desde las 20:00 horas en el King Abdullah Sports City Stadium, más conocido como Alinma Stadium, con el primer billete para la gran final del próximo domingo en juego.
El Barça de Hansi Flick defiende la corona que conquistó el año pasado de forma brillante, superando al Athletic en semifinales (0-2) y goleando al Real Madrid (2-5) en la gran final.
Por su parte, el Athletic de Ernesto Valverde quiere repetir la hazaña de 2021, cuando se proclamó campeón de la Supercopa de España. Un año después repitió final, pero perdió ante el Real Madrid.
