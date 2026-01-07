Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
De olímpico a lotero: reparte 1,2 millones de euros con la Lotería del Niño

El famoso regatista Javier Hernández Cebrián ha repartido el primer premio de la Lotería del Niño en Santa Cruz de Tenerife tras vender seis décimos del 06703.

El exregatista ol&iacute;mpico Javier Hern&aacute;ndez Cebri&aacute;n

El exregatista olímpico Javier Hernández CebriánIG

El número 06703 fue agraciado este lunes con el Gordo de la Lotería del Niño, dotado con 2 millones de euros por serie, lo que equivale a 200.000 euros por décimo. Parte de esa fortuna cayó en la administración El Chicharro, situada en la calle Bethencourt Alfonso de la capital tinerfeña y regentada por Javier Hernández Cebrián, regatista que ha participado en cinco Juegos Olímpicos, dos como deportista y tres como entrenador.

"¡Hemos dado el Gordo de El Niño!", celebró el propio Hernández Cebrián en sus redes sociales nada más confirmarse el premio. Según explicó después, se vendieron seis décimos del primer premio, uno a través de la web y cinco por ventanilla.

"Hemos vendido seis décimos del primer premio de El Niño, uno a través de la web y cinco en ventanilla. Algunos de los afortunados son vecinos del barrio", detalló en declaraciones recogidas por Diario de Avisos.

El exregatista reconoció que el momento fue tan inesperado como emocionante: "Estamos supercontentos; yo estaba con los regalos de Reyes de mis sobrinos cuando de repente miro el móvil y tenía un montón de llamadas y mensajes de los compañeros. No me lo podía creer", relató en El Día.

Nacido el 26 de noviembre de 1983, Hernández Cebrián desarrolló una destacada carrera deportiva en la clase Laser. Fue bronce en el Campeonato Mundial de 2008 y plata en el Europeo de 2009, además de representar a España en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012, donde finalizó en los puestos decimocuarto y decimosegundo, respectivamente.

Ahora, lejos de las boyas y las regatas, el regatista olímpico ha cambiado el viento por la suerte y ha comenzado el año repartiendo uno de los premios más esperados del calendario de la lotería española.

