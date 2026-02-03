Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Rafael Escudero, sobre la situación ferroviaria en España: "Son las consecuencias de años con políticas erróneas"

El portavoz de SEMAF analiza en las Noticias de la Mañana de Antena 3 Noticias la actualidad de la situación ferroviaria en nuestro país.

Rafael Escudero

Entrevista Rafael Escudero | Antena 3 Noticias

Ángela Clemente
Publicado:

El caos ferroviario en España continúa. En las últimas horas, se están produciendo retrasos y cancelaciones en la alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Los últimos trenes del día se suspenden para acelerar los trabajos de mantenimiento. Además, el arranque de la jornada en Rodalies se ha visto comprometido. Se ha llegado a interrumpir por completo el servicio.

A primera hora de la mañana y desde la estación madrileña de Atocha, nuestra compañera Ana Alcaide nos trasladaba los retrasos de cuatro trenes y la cancelación de dos, los que salen de la estación Barcelona Sants destino Madrid, todo debido a ese aviso de Adif en pro de los trabajos de mantenimiento, y sumado a la limitación de la velocidad en algunos tramos. Adif está reubicando de forma automática a todos los usuarios afectados por esta medida.

Manu Sánchez ha abordado la situación en las Noticias de la Mañana de la mano de Rafael Escudero, portavoz del sindicato ferroviario SEMAF. Escudero señala que los problemas ferroviarios actuales en nuestro país "son las consecuencias de un montón de años con políticas absolutamente erróneas", que "nos ha llevado a esta situación de deterioro". El portavoz remarca que el accidente de Adamuz y el de Gelida "parece que han permitido que abran los ojos nuestros políticos y los dirigentes de las empresas en el sentido que lo que veníamos denunciando los sindicatos desde hace tiempo es real y ha llegado el momento de pararse, reflexionar y tomar medidas para reconducir la situación de deterioro que sufre el ferrocarril, que ya es insoportable".

Un problema que "no se va a resolver a corto plazo"

Rafael Escudero considera que la situación actual "no se va a resolver en corto plazo", pues "hay un acumulado de muchísimos años en los que todo el dinero se dedicaba a la construcción de nuevas líneas de alta velocidad, se abandonaba la red convencional y en paralelo cuando se terminaba de construir una línea de alta velocidad los políticos de tuno se hacían su foto inaugurándolo y se olvidaban que luego hay que mantenerlo".

"Hace falta tiempo y dinero"

Rafael Escudero

"Ahora hemos llevado a un punto en el que no hemos destinado dinero a modernizar y mantener la red convencional y no hemos destinado dinero a mantener la red de alta velocidad, y las tenemos las dos deterioradas. Ahora hace falta tiempo y dinero para volver a poner todo en orden".

¿Hemos viajado seguros estos años?

Acerca de la seguridad de los usuarios en los últimos años, Escudero remarca que sí ha habido seguridad en los trayectos gracias a que "hemos llevado grandes profesionales conduciendo los trenes y tienen la potestad de regular la velocidad en función de cómo vean el estado de la infraestructura, quien no ha cumplido han sido las direcciones de las empresas".

