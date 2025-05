Una subida al Everest en tiempo récord con el gas xenón como protagonista

Cuatro británicos han hecho historia en el Everest con unos métodos que generan mucha controversia en el mundo del alpinismo. Una aclimatación hecha en Londres desde principios de año y el uso de gas xenón ha reducido el viaje de semanas a días. En concreto, han tardado solo una semana en coronar los 8.848 metros del altura del techo del mundo.

El itinerario es simple. Subieron a un avión el viernes en Londres, un viaje de 7.400 kilómetros hasta Katmandú, Nepal, y luego en helicóptero hasta el campamento base del Monte Everest. Una vez allí, solo tenían una cosa en mente: ascender a una altitud de más de 8.800 metros, la cima del mundo. Cientos de personas lo hacen cada año, pero estos veteranos militares lo han conseguido en un tiempo récord de siete días.

Acelera la aclimatación

Lo llamativo de esta expedición es que el grupo ha utilizado gas xenón, que para algunos científicos ayuda al aumento de la producción de glóbulos rojos y acelera el proceso de aclimatación a la altitud, como parte de su preparación, una decisión que ha sorprendido a la comunidad de escaladores.

"El tiempo empieza a contar cuando salimos de Heathrow", indicó la semana pasada desde Londres Al Carns, legislador británico y ministro de Veteranos y Asuntos Sociales del Ministerio de Defensa, quien realiza su primer viaje al Everest.

"Y se detiene al regresar. Pensamos en un día de viaje, luego tres días de subida, dos días de bajada y el último día de viaje". Un itinerario que de momento están logrando cumplir y que ha sido el principal objetivo del viaje.

El Everest suele requerir semanas de aclimatación a la altitud. La falta de oxígeno puede ser letal para los escaladores que a medida que van subiendo se vuelve cada vez más peligrosa al adentrarse en la 'zona de la muerte' por encima de los 8.900 metros, donde no hay suficiente oxígeno para sobrevivir.

Objetivo: evitar hipoxia aguda

Expuestos a condiciones extremas, las personas pueden sufrir una hipoxia aguda, con un deterioro grave de la función cerebral.

Para superar esta situación, Carns y sus compañeros de escalada, Garth Miller, Kevin Godlington y Anthony 'Staz' Stazicker, se entrenaron durante meses para su misión: "Se trata de tomar el espíritu de las Fuerzas Especiales y aplicarlo a esta misión, que consiste en aplicar pequeños toques de entrenamiento tecnológico innovador para reducir las posibilidades de fracaso", señaló Carns.

Desde el año nuevo, los cuatro han dormido en tiendas de campaña hipóxicas caseras que reducen gradualmente sus niveles de oxígeno, simulando grandes altitudes. "Probablemente todos hemos acumulado más de 500 horas en la tienda hipóxica, y eso suele ser durmiendo por la noche y luego haciendo ejercicio con una máscara", explicó Carns. Unas actividades que le han permitido estar preparados para su misión.

Carns y los otros tres hombres han encontrado la preparación profundamente desagradable porque "interrumpe el sueño, no duermes profundamente. Te despiertas sin aliento cada dos horas, así que es bastante horrible, y además es acumulativo. Todo suma; estoy deseando deshacerme de ello". Han sido cuatro meses de sufrimiento y preparación para revolucionar el mundo del alpinismo.

Expediciones 'flash'

La ambición consiguió el desarrollo de nuevas técnicas para acortar el viaje. Lukas Furtenbach, un experimentado montañero cuya empresa, Furtenbach Adventures, redujo en 2017 los viajes al Everest a semanas con expediciones 'flash' que utilizaban tiendas hipóxicas, propuso a los cuatro la idea de acortar drásticamente el tiempo de ascenso al Everest con el uso de xenón, algo inédito que ha conmovido y fascinado a la comunidad de escaladores.

Siempre con supervisión médica y bajo sedación ligera, los cuatro inhalaron lo que Furtenbach describió como una concentración de gas xenón, mezclado con oxígeno que en una sola administración que duró "menos de una hora", según Michael Fries, el médico desarrollador del protocolo.

El efecto más intenso debería notarse entre 10 y 14 días después de la administración, y que sus efectos duren otros 10 a 14 días más con una repercusión más suave. Los cuatro recibieron el tratamiento el 5 de mayo, lo que ajustó los tiempos del equipo para alcanzar el máximo efecto del xenón.

"Una provocación"

Para Furtenbach una ascensión al Everest de siete días es "un sueño de toda la vida". Además asegura que su proceso innovador aumenta la seguridad, gracias a la menor cantidad de subidas y bajadas preparatorias necesarias para aclimatarse a la altitud, así como a un menor impacto ecológico en la montaña. El costo de la expedición ronda los 170.000 dólares.

Furtenbach admite que el plan es "una provocación". Adrian Ballinger, un escalador que ha liderado expediciones al Everest y otros picos desde 2004 a través de su compañía Alpenglow Expeditions y fue pionero de un programa propio de ascenso rápido, dijo que ve el experimento con xenón "como una maniobra publicitaria más que cualquier otra cosa".

"Es una sustancia prohibida por todas las organizaciones deportivas profesionales, y aunque el alpinismo no está gestionado por una organización deportiva, siempre ha sido un objetivo de los escaladores seguir las mejores prácticas para no doparse. Todo eso combinado lo hace sentir, supongo, bastante desagradable. La gente debería poder escalar como quiera, pero no es alpinismo; es turismo de montaña", denuncia Adrian Ballinger.

A lo que Carns responde: "Mucha gente dice que esto podría ser un atajo. No lo es en absoluto. Probablemente requiere más entrenamiento del que harías normalmente".

