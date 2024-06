La 'Sirena de hielo' logra el desafío de los siete mares: nada 27 kilómetros en 11 horas y 36 minutos

Bárbara Hernández Huerta, conocida como la 'Sirena de Hielo', es una extraordinaria nadadora chilena. Con su reciente cruce del Estrecho de Tsugarú (Japón), ha grabado su nombre en la historia de la natación en aguas abiertas. Se ha convertido en la persona número 28 en lograr completar el desafío de los Siete Mares y la primera persona de Sudamérica. Bárbara ha recorrido los 27 kilómetros que separan la isla de Honsu de la de Hokkaido, en Japón, en 11 horas y 36 minutos.

Tiene 38 años y esta gran nadadora cruzó anteriormente: el Estrecho de Gibraltar entre Europa y África; el de Catalina en California y el de la Mancha entre Inglaterra y Francia. También completó el Canal del Norte entre Irlanda y Escocia, el de Molokai en las costas de Hawái; y el Estrecho de Cook en Nueva Zelanda. Han sido años dedicados a esta hazaña.

"Ocho años de mi vida he empleado en conquistar estos siete mares, mi familia, que en estos años perdió 3 personas, mi equipo, y ustedes lo hicieron posible", destacó la nadadora chilena.

"Fue muy duro, pasé mucho frío el agua"

En este último reto la nadadora solo tuvo como asistencia una embarcación que seguía su travesía y le proveía la hidratación cada 40 minutos. El agua estaba a 15 grados. Sin neopreno, sin grasa aislante del frío, fue una travesía dura, como reconoce la 'Sirena del Hielo': "Tuve tanto miedo de no terminar, de que me sacaran del agua. Una corriente favorable que jamás se entendió con el viento me tuvo peleando casi 12 horas. Fue muy duro, pasé mucho frío el agua estaba a 15 grados. El agua me subía y me bajaba con fuerza, me golpeaba. Tenía que estar muy atenta para no chocar con la embarcación".

A Bárbara Hernández se la conoce como la 'Sirena de hielo', en aguas gélidas ha conseguido grandes marcas. Nadó dos kilómetros y medio durante 45 minutos en la Antártida, con ello consiguió un récord Guinness. También en el Cabo de Hornos fue protagonista de un nado extremo, nadando cinco kilómetros en aguas heladas. Bárbara Hernández no utiliza traje de neopreno que ayuda a mantener el calor corporal.

Durante su carrera, como nadadora extrema ha ganado numerosos reconocimientos, campeonatos y récords.

"Deben ser más de 100 desde que empecé en esta disciplina allá por el año 2015, pero lo cierto es que no las cuento”, declaró mientras se preparaba para el desafío de los siete mares.

"Para mí lo más relevante es la oportunidad de nadar en aguas abiertas, siento que pertenezco a esos lugares y eso va más allá de cualquier reconocimiento", afirma la nadadora chilena. La 'Sirena del hielo' seguirá conquistando mares, todo por concienciar en la necesidad de proteger el Planeta.

