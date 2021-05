Sarah Almagro perdió sus manos y sus pies por una meningitis pero ahora su objetivo son los Juegos Paralímpicos de París

Sarah Almagro tuvo una meningitis hace tres años y le tuvieron que amputar las manos y los pies. Sin embargo, lejos de deprimirse, se ha crecido y nunca ha dejado de creer en sí misma: su objetivo es participar en los Juegos Paralímpicos de París.

Con 18 años la vida de Sarah sufrió un revés durísimo: "Me indujeron al coma y estuve así 10 días, debatiéndome entre la vida y la muerte, a mis padres les dijeron que posiblemente tendrían que despedirse de mí porque no había solución. No sé como pudieron salvarme la vida, fue un shock muy fuerte, mi vida dio un giro de 360º", nos cuenta Sarah.

A pesar de las consecuencias que tuvo en su cuerpo este susto: "Aunque tenga las secuelas que tengo estoy muy contenta".

Miguel, sus pies y sus manos en el agua

Ese giro total se ha convertido en algo positivo gracias al surf, y ahí apareció su entrenador, Miguel, el otro protagonista de su historia de superación: "Él es mis manos y mis pies dentro del agua, lo que el diga lo hago", asegura Sarah Almagro.

Aun así, por increíble que parezca, la ayuda es mutua: "Ahora en el agua es difícil echarle una mano", dice Sarah.

Una vez superadas todas las dificultades para llegar al agua, charla técnica y a surfear: "Cuando Miguel viene y me da un abrazo ya se que ha sido la ola perfecta". Pues así están ellos todos los días, cogiendo olas con un único objetivo: llegar a los Juegos Paralímpicos de París.