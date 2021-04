El aplaudido discurso de Lucy Small, surfista australiana: "Nuestro surfing no vale ni la mitad que el de los hombres. Estamos hartas"

Se trata de un debate que ya se ha producido en otros deportes como el tenis. La diferencia en los premios entre hombres y mujeres es un tema muy discutido y ante el que no todo el mundo está de acuerdo.

La surfista Lucy Small, tras ganar un evento de longboard en Australia, decidió pronunciar un discurso en este sentido al recoger el premio.

"Gracias a los sponsors por el dinero invertido en esta competición, pero me gustaría decir que, tras saber que nuestro surfing no vale ni la mitad que el de los hombres, me llevo una victoria con sabor agridulce. Me costó lo mismo conducir hasta aquí, los vuelos tenían el mismo precio, el alojamiento costaba lo mismo y nuestro surfing vale la mitad. Propongo que para la próxima edición penséis en ello...", aseguró Lucy Small ante la sorpresa de todos.

Lo cierto es que Lucy Small se llevó 1.500 dólares por su victoria, mientras que el ganador en categoría masculina fue premiado con 4.000 dólares.

El vídeo de su discurso se subió en un primer momento a las redes sociales del campeonato, pero luego borrado. Así que Lucy Small decidió colgarlo en su cuenta de Instagram.

Lucy Small: "Seguiremos denunciando estos casos hasta que consigamos que haya un cambio"

Small agradeció "la gran cantidad de mensajes de apoyo" y aseguró que "seguiremos denunciando estos casos hasta que consigamos que haya un cambio y se reconozca a las mujeres como atletas legítimas a todos los niveles del surf competitivo".

La surfista australiana también indicó que "no es verdad que las chicas no surfeen allí, no somos florecilla indefensas incapaces de llegar al pico. Estamos hartas de dedicar tanto tiempo, esfuerzo y dinero para ir a las competiciones y recibir menos de la mitad de la recompensa que un hombre", aseguró Lucy Small.

El secretario del Curl Longboarders Club, Phil Nicol, organizador del evento, defendió la diferencia en los premios entre hombres y mujeres.

"Hubo que hacer un esfuerzo de marketing en categoría masculina para atraer a los mejores, es una cuestión moral, pero no hicimos nada ilegal", afirmó Phil Nicol.

"Pocas chicas surfean en North Curl Curl porque las condiciones son complicadas", denunció Phil Nicol, quien se preguntaba "por qué los hombres de más de 50 no se han quejado al recibir menos dinero si eso es discriminación por edad".