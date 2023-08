Del beso a Jenni Hermoso a las comisiones de la Supercopa: todos los escándalos de Luis Rubiales

El beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso tras la final del Mundial está dando la vuelta al mundo, pero no es el primer escándalo en el que se ve envuelto el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Rubiales llegó a la presidencia con un mensaje reformista tras 29 años de Ángel María Villar. No obstante, pese a éxitos como la Nations League masculina o el flamante Mundial femenino, sus cinco años al frente la Federación están marcados por la confrontación permanente, también en lo deportivo. Para muestra, el despido de Julen Lopetegui en pleno Mundial de Rusia 2018 o la Euro femenina 2022 que desembocó en el e-mail de 'Las 15'. Aquí repasamos sus grandes escándalos.

Comisiones árabes

De hecho, el mandatario tiene varios frentes judiciales abiertos, entre ellos el cobro de comisiones por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí: se investiga el cobro de una comisión de 24 millones de euros por parte de la Federación y de la empresa del entonces futbolista Gerard Piqué. A través del contrato pactado con Sela, la compañía pública saudí, la RFEF cobra 40 millones de eurospor cada edición, mientras que Kosmos Holding se lleva cuatro millones por cada uno de los seis años firmados, un total de 24.

Sueldo

También ha sido polémica la subida de sueldo del exjugador del Levante: Luis Rubiales cobra 675.761,87 euros brutos, más 3.000 euros mensuales de ayuda para pagar su casa en Madrid (36.000 al año). Estas cifras fueron aprobadas por la Asamblea General de la RFEF el 30 de mayo de 2022, con un resultado de 83 votos a favor y solo una abstención. Hasta entonces el salario de Rubiales era de 160.000 euros fijos más variables.

Espionaje

El serial de audios que destapó 'El Confidencial' destapó unas supuestas grabaciones clandestinas que llevó a cabo el propio Rubiales a ministros y cargos del Gobierno de Pedro Sánchez. Rubiales habría estado grabando durante los últimos cuatro años conversaciones comprometedoras con diferentes miembros del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos.

Orgías

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol también fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción por su propio tío y exjefe de Gabinete, Juan Rubiales, por un presunto desvío de dinero federativo para pagar varias orgías con amigos en la localidad granadina de Salobreña, tal y como desvelaba en exclusiva el diario 'El Mundo'.

Supercopa femenina

Otra sonada controversia tuvo lugar en la final de la Supercopa femenina, cuando las propias jugadoras tuvieron que colgarse ellas mismas sus medallas al cuello; nadie se las entregó, como sí se hace en la masculina. El propio Rubiales calificó este hecho como "una tremenda cagada": "Fue, a nivel de imagen, desastroso", apuntó el presidente federativo.