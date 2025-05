Los relevos femeninos del 4x400 y 4x100 hacen historia en Guangzhou: "¡Hemos ganado el campeonato del mundo!"

Los relevos femeninos del 4x400 y 4x100 firmaron este domingo una jornada histórica para el atletismo español en los World Athletics Relays, los Mundiales de relevos, disputados en Guanzhou (China). Un doble hito histórico que comenzó con la plata en el 4x100, carrera en la que Esperança Cladera, Jaël-Sakura Bestué, Paula Sevilla y Maribel Pérez se colgaron la medalla de plata.

"Somos como hermanas, nos lo merecíamos. Hemos dado un pisotón y hemos entrado por la puerta grande", explicaba Esperança Cladera.

"Guau, era como mi sueño ganar una medalla. Sabía que lo podíamos hacer bien, pero no es real hasta que lo vives. Para mí ha sido un puto regalo, perdón por la palabra. No tengo palabras, he cumplido un sueño", reconocía Jaël-Sakura Bestué.

Las atletas españolas, con un tiempo de 42:28, realizaron la segunda mejor marca nacional de siempre para llevarse la plata en los Mundiales de relevos, en los que Gran Bretaña, con Nia Wedderburn-Goodison, Amy Hunt, Blanca Williams y Sucess Eduan, se colgó el oro con 42:21.

En la serie clasificatoria ganaron su serie con 42.18, récord nacional, concluyendo por delante del potente equipo jamaicano formado por Tina Clayton, Shericka Jackson, Tia Clayton y Shelly-Ann Frayser Price, que en la final fue tercero.

Un oro en el 4x400: "Es el principio de una era muy bonita"

El otro hito histórico llego con el 4x400, donde Paula Sevilla, Eva Santidrián, Daniela Fra y Blanca Hervás lograron el oro en una carrera excelente sobre la pista, liderando en dos tramos la prueba, y acabando con un tiempo de 3:24.13, récord de España de la distancia, que celebró en primera instancia Paula Sevilla, última relevista. El equipo español quedó por delante de Estados Unidos (3:24.72), plata, y de Sudáfrica (3:24.84), récord nacional.

"Muy contenta de haberlo vivido con ellas. Es el principio de una era muy bonita", reconocía Paula Sevilla.

"No sé que decir, estamos super contentas, hemos ganado el campeonato del mundo. Ha sido un carrerón, hemos hecho récord de España", apuntaba Eva Santidrián.

"Sabía que íbamos a estar delante, pero teníamos que ver cómo iba a responder el cuerpo tras la carrera con el mixto. Totalmente inesperado, pero muy luchado. ¡Somos campeonas del mundo", señalaba Blanca Hervás.

Con estos resultados, España clasifica tres relevos (4x100 y 4x400 femenino y 4x400 mixto) para los Mundiales de aire libre de Tokio en septiembre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com