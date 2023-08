La Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional pide la dimisión de Rubiales por el beso a Jenni Hermoso

España es campeona del mundo. Las jugadoras tocaron el cielo en Sídney con la victoria ante Inglaterra. Ellas son la noticia del día. Pero inevitablemente también los es Luis Rubiales por el beso que le dio en la boca a Jennifer Hermoso. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol celebró eufórico el Mundial femenino de Fútbol para España. Dio besos en la mejilla a todas las jugadoras menos a Hermoso. Ahora, tras numerosas críticas, la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional (AMPD) pide la dimisión de Luis Rubiales. También se suman a estas voces desde la Federación de Mujeres Progresistas de la Comunidad Valenciana.

La AMPD insta a Rubiales a formarse en cómo tratar a las jugadores o dimitir. Acusan al presidente de la RFEF de "falta de decoro, irresponsabilidad e indecencia". Así lo han detallado en un comunicado. "Un cargo de representación tiene que tener formación en cómo tratar a las jugadoras. Su ejemplo debe ser impecable. Su falta de decoro, irresponsabilidad e indecencia, nos avergüenza. Estaremos encantadas en darle la formación que necesita o dimita", han escrito en redes sociales.

"Este individuo no puede seguir al frente de la Real Federación Española de Fútbol ni un minuto más", dicen en otro comunicado desde la Federación de Mujeres Progresistas de la Comunidad Valenciana.. Piden el apoyo para una recogida de firmas en la plataforma 'Change.org' por la "impresentable" actitud de Luis Rubiales al besar en la boca a la jugadora sin su consentimiento durante la entrega de medallas como ganadoras del Mundial de Fútbol femenino en Australia.

Por su parte, la ministra en funciones de Igualdad, Irene Montero, y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2023, Ione Belarra, condenaron el beso de Rubiales calificándolo de violencia sexual. "No demos por hecho que dar un beso sin consentimiento es algo 'que pasa'. Es una forma de violencia sexual que sufrimos las mujeres de forma cotidiana y hasta ahora invisible, y que no podemos normalizar. Es tarea de toda la sociedad. El consentimiento en el centro. Solo sí es sí", escribió Montero en redes sociales.

Mientras, Ione Belarra aseveró que "lo que todas pensamos, si hacen eso con toda España mirando, qué no harán en privado. La violencia sexual contra las mujeres tiene que terminar. Un abrazo a las CampeonAs!".

"Tampoco me ha gustado"

En un directo de Instagram, tras ser preguntada en tromba por los usuarios por el beso de Rubiales, Jenni Hermoso no dudó en responder: "Pero tampoco me ha gustado eh". Sin embargo, defendió la euforia de Rubiales, con quien tiene una gran relación. Aseguró que su comportamiento con todas ha sido muy bueno: "No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud, hemos ganado un Mundial y no vamos a desviarnos de lo importante".