Luis Rubiales, exultante: viaje a Ibiza y boda con Jenni Hermoso

No ha pasado por alto la euforia de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, durante la entrega de medallas a las jugadoras después de la conquista del Mundial femenino en Sídney, Australia. Hay una imagen que está dando mucho que hablar: el beso que le da en la boca a Jenni Hermoso.

"No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud, hemos ganado un Mundial"

Luis Rubiales ha felicitado una a una a las jugadoras de la selección, abrazando y besando en la mejilla a todas ellas. A todas, excepto a Jenni Hermoso: para ella el beso fue en la boca. Un beso muy criticado en redes sociales, como el gesto de agarrarle la cara para dárselo.

Jenni Hermoso ha reconocido que en un directo de Instagram que no le gustó el beso, si bien también ha defendido a Rubiales confirmando que tienen una gran relación y asegurando que su comportamiento con todas ha sido de diez: "No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud, hemos ganado un Mundial y no vamos a desviarnos de lo importante".

"¿Pero qué hago? Mírame a mí?"

Sin embargo, la española, que falló un penalti en el minuto 70 de la final ante Inglaterra, vio que varios de los usuarios que estaban en directo en Instagram le preguntaron por el beso con Luis Rubiales y no dudó en responder: "Pero tampoco me ha gustado eh".

Mientras tanto, algunas compañeras, que parecían estar viendo el vídeo en directo, se ríen y le preguntan por lo sucedido, a lo que Hermoso contesta: "¿Pero qué hago? Mírame a mí", dice la madrileña.

Eufórico en el vestuario

Lo cierto es que el presidente de la RFEF se mostró eufórico a la hora de saludar a las jugadoras y a todo el cuerpo técnico de la Selección. En el vestuario, aún extasiado, el motrileño anunció a las jugadoras de la Selección que les regalará un viaje pagado a Ibiza. También bromeó asegurando que allí se casará con Jenni Hermoso. La secuencia fue captada en un directo por Salma Paralluelo.