Iceta insta a Rubiales a pedir perdón por su beso a Jenni Hermoso: "Es inaceptable"

Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, opina que Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), debería dar explicaciones e incluso pedir perdón por el beso que le dio en la boca a la jugadora Jenni Hermoso durante la entrega de medallas, tras conseguir la selección española el título mundial con su victoria ante Inglaterra por 1-0. "Lo primero que ha de hacer es dar explicaciones y presentar excusas", ha dicho Iceta en declaraciones a RNE. El ministro también ha tachado el gesto del presidente federativo de "inaceptable".

"Cuando él vea las imágenes se dará cuenta de algo que quizá en el momento no tuvo presente"

"Es lo lógico y lo razonable, porque realmente es verdad que el momento que se vivió en Sídney fue un momento muy especial, un momento de muchas emociones, pero precisamente quienes tenemos responsabilidades públicas hemos de ser extremadamente cuidadosos, porque estamos dando un mensaje a la sociedad, y el mensaje es igualdad de derechos, es respeto y por lo tanto evitar cualquier circunstancia que pueda interpretarse en clave de prevalencia, no es el que manda el que fuerza un beso, no puede ser", ha señalado el ministro.

"Desde ese punto de vista, lo que me gustaría es escuchar las explicaciones del presidente y también que pida excusas, porque probablemente cuando él vea las imágenes se dará cuenta de algo que quizá en el momento no tuvo presente", ha señalado Iceta. "Todos hemos de ser especialmente cuidadosos en nuestras actitudes y en nuestras acciones. Creo que es inaceptable besar en los labios a una jugadora para felicitarla y, tal como lo he visto, porque no lo vi en directo, sino que lo he visto después en las redes, hay que decirlo", apostilla el ministro.

"No podemos hacer caso a idioteces"

Rubiales, por su parte, ya quitó importancia en radio Marca a su comentado beso a Jenni Hermoso: "¿El beso con Jenni? Idiotas hay en todas partes. Cuando dos personas tienen una muestra de cariño sin importancia, no podemos hacer caso a las idioteces. Somos campeonas y con eso me quedo".

También hizo lo mismo en la cadena Cope: "No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos, de verdad. Es un pico de dos amigos celebrando algo... no estamos para gilipolleces. Yo, con todo lo que he pasado, más gilipolleces y más tontos del culo... no. No hagamos caso y disfrutemos de lo bueno y ni me comentéis cosas de pringados que no saben ver lo positivo... Es una cosas sin maldad. Si hay tontos, que sigan con sus tonterías. Hay más tontos que ventanas. Vamos a hacer caso a los que no son tontos... Es una cosa sin maldad y una tontería, si la gente quiere perder el tiempo en ello...".