Primer astronauta con discapacidad, medallista paralímpico y cirujano: La increíble historia de John McFall

El velocista paralímpico y médico traumatólogo británico John McFall ha hecho historia al convertirse en el primer astronauta con una discapacidad física.

John McFall ha sido uno de los protagonistas de la inauguración de los Juegos Paralímpicos, en la plaza de la Concordia. El miembro de la reserva de astronautas de la Agencia Espacial Europea ha portado la bandera paralímpica para inaugurar la cita olímpica en París2024, ante una gran ovación del público.

Antes de entregar la bandera olímpica, el deportista británico ha admitido que "es un verdadero honor para estar aquí, como deportista paralímpico y miembro de la reserva de astronautas con discapacidad física". "Me gusta pensar que mi presencia en la ceremonia de este año, en mi nuevo rol en la Agencia Espacial Europea, da fe y encarna el éxito, el alcance y el legado del movimiento Paralímpico", ha afirmado.

En esta dirección, ha recalcado que la gran oportunidad es una representación de sus logros. "Con cada nuevo paso de mi viaje, me siento orgulloso de desafiar las ideas preconcebidas sobre los roles profesionales en los que deberíamos esperar ver a las personas con discapacidades físicas. Estoy comprometido a desempeñar mi papel para sentar las bases de un futuro diverso, inclusivo y lleno de oportunidades para todos

La increíble historia de McFall

A sus 19 años, John McFall sufrió la amputación de la pierna derecha en un accidente de moto cuando se encontraba de viaje en el sudeste asiático. Este hecho no impidió que el británico siguiese corriendo hasta convertir su trayectoria en una brillante carrera deportiva.

Además, también la carrera de medicina medicina y se especializó en traumatología y ortopedia. En el año 2004 debutó y, cuatro años después, consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 en los cien metros lisos.

Seleccionado por la ESA

El siguiente hito de McFall llegó cuando la ESA le seleccionó en 2022 como candidato a astronauta de reemplazo y para el estudio FLY!, cuyo objetivo fue integrar a un astronauta con discapacidad física en una misión de larga duración a la Estación Espacial Internacional (ISS).

"Yo no soy paracirujano, no soy un 'parapapá'. así que, si soy astronauta, soy astronauta"

En una entrevista que el atleta paralímpico dio a 'EFE' explicó la razón de su candidatura: "Decidí presentarme porque miré los requisitos y reunía todas las condiciones: Reto de aventura, académico, emocional, físico, de aprendizaje y, posiblemente, una muy pequeña oportunidad de ir al espacio".

También afirmó que su situación es una posición "privilegiada" para poder demostrar de lo que son capaces las personas con discapacidad. No obstante, no le gusta definirse con el el término "paraastronauta": "Yo no soy paracirujano, no soy un 'parapapá'. así que, si soy astronauta, soy astronauta".

