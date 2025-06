Oro para Manu Ochoa y Miren Lazkano en la Copa del Mundo de kayak cross en La Seu d'Urgell

El piragüismo español vivió un gran fin de semana en la Copa del Mundo de kayak cross en La Seu d'Urgell, donde Manu Ochoa y Miren Lazkano logrados dos oros y una plata. Ocho se hizo con el oro en kayak cross masculino, mientras que Lazkano se colgó la plata en C1 y el oro en los Trials de kayak cross femenino.

"En el caos de la salida hay poco espacio para meter paladas, tienes que ser capaz de encontrar el hueco", explica Manu Ochoa, piragüista español, a Antena 3 Deportes.

El kayak cross masculino es una prueba espectacular y en la que los participantes pelean pala con pala por llegar los primeros a la línea de meta.

"Si se te resbala la punta y tocas el cuerpo, es lo que hay. Ahora, si vas con la punta directa a la cabeza a 40 por hora no es lo ideal", asegura Manu Ochoa.

El piragüista española se impuso en la final a Jonny Dickson (plata), Jan Rohrer (bronce) y el chino Hejie Zhang. Un gran triunfo para Manu Ochoa.

Miren Lazkano: "Me quedo con que he rendido bien, que me he sentido bien en el agua"

El fin de semana fue redondo con la plata en C1 y el oro en los Trials de kayak cross femenino de Miren Lazkano.

"Era una medalla muy querida y muy esperada. Me quedo con que he rendido bien, que me he sentido bien en el agua y quiero poder replicar esa sensación más veces", reconoce Miren Lazkano.

La localidad francesa de Pau acogerá del 13 al 15 de junio la segunda prueba de la Copa del Mundo, tercera prueba del calendario internacional tras el Europeo de París y la 1ª Copa del Mundo disputada en el Parc Olímpic del Segre.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com