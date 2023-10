Nueva Zelanda frena a Irlanda y se medirá con Argentina en las semifinales del Mundial de Rugby

Nueva Zelanda e Irlanda colisionaron el Estadio de Francia de Saint-Denis y depararon una auténtica oda al rugby. Los All Blacks hicieron valer el peso de su legendaria camiseta para sorprender a la gran favorita, con permiso de Sudáfrica y Francia, y emerger (24-28) cuando muy pocos lo esperaban. Los irlandeses volvieron a caer una vez más en su particular maldición de los cuartos de final de una Copa del Mundo, una ronda que jamás han superado.

Irlanda llegaba al duelo ante Nueva Zelanda como favorita, habiéndo superado a Sudáfrica en la fase de grupos, pero una vez más quedó demostrado que los All Blacks saben jugar como nadie este tipo de partidos. El XV del Trébol no estuvo nada cómoda en el inicio, con muchas imprecisiones ante una Nueva Zelanda que saltó al césped de Estadio de Francia con el aplomo que ofrece la historia del mejor equipo de este deporte. Los de negro se pusieron 0-13 y los nervios afloraron en una Irlanda que sabía estaba ante una ocasión de oro. Aki y la tercera irlandesa comandaron la recuperación (10-13) , pero Savea respondió para colocar el 10-18.

Gibson-Park encontró el premio a la insistencia de los de verde al borde del descanso (17-18) y el partido se fue al intermedio tras una primera parte simplemente memorable. Todo hacía indicar que Irlanda ya había hecho lo más complicado, volver tras estar en el precipicio, pero los All Blacks golpearon de nuevo por medio de Jordan tras una jugada de manual despues de una touch en la que Mo’unga cortó la línea irlandesa de forma magistral.

El 17-25 dejaba a Irlanda en el alambre de nuevo, pero el XV del Trébol no se iba a rendir en una noche que llevaba esperando años. A falta de un cuarto de hora el colegiado pitó un ensayo de castigo ante los All Blacks por hundir un maul que se colaba en la zona de ensayo (24-25). En la recta final Nueva Zelanda supo aguantar el tsunami irlandés y castigó a los irlandeses con un golpe de castigo, convertido por Jordie Barrett, que ya no tuvo respuesta.

El partido murió en la veintidos neozelandesa, con más de 30 fases de ataque contenidas por la defensa negra. Irlanda estrelló ahí sus esperanzas y quien sabe si a la mejor generación que ha tenido para tratar de conquistar un Mundial. Los All Blacks, que llegaban a Francia con muchas dudas, podrían incluso colarse en la gran final si superan a Argentina el próximo viernes.