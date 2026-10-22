El CSD solicita al TAD si aprecia una infracción grave en las declaraciones de Tebas sobre el Real Madrid

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha informado este jueves de su decisión de elevar una "petición razonada al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ante las manifestaciones realizadas por el presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Javier Tebas, contra el Real Madrid".

En un comunicado publicado en su página web, el organismo que preside José Manuel Rodríguez Uribes confirma la decisión de actuar de oficio ante las declaraciones de Tebas del pasado 16 de octubre en su perfil oficial de 'X' un post en el que comparaba los métodos de comunicación del conjunto madridista con los "mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi".

El CSD explica que la solicitud al TAD es para que estime si en las palabras de Javier Tebas "existen indicios o no de una posible vulneración del artículo 76.4.b de la Ley 10/1990 del Deporte, que considera infracciones graves 'los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos'".

"El CSD considera que desde el ámbito de las instituciones deportivas es fundamental preservar los valores que hacen del deporte un espacio de respeto, convivencia y juego limpio", concluye el comunicado del CSD.

El Real Madrid exigió el pasado 16 de octubre la "dimisión inmediata" de Javier Tebas al considerar "absolutamente intolerable y de extraordinaria gravedad" la comparación realizada por el presidente de LaLiga entre la forma de comunicar de RMTV y de Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del régimen nazi.

Tebas responde al CSD

Javier Tebas, presidente de LaLiga, no ha quedado callado y ha reaccionado a la petición del CSD, acusando al organismo presidido por José Manuel Rodríguez Uribes de guardar silencio ante los ataques que se lanzan desde RMTV contra LaLiga y el arbitraje en España.

"Hay un silencio que llama especialmente la atención. No hemos oído al secretario de Estado para el Deporte ni a los altos responsables del CSD una sola palabra de reproche ante las acusaciones que los dirigentes del Real Madrid y su televisión —que, conviene recordarlo, emite al amparo de una licencia pública— lanzan contra LaLiga y el arbitraje: corrupción, competición adulterada, ligas que les «han robado»...", denuncia Tebas en su cuenta de X.

"Mi publicación distinguía expresamente entre técnicas de propaganda e ideología. Esa precisión figuraba en el texto desde el primer momento. El TAD tendrá que valorar lo que realmente escribí, con su contenido completo y su contexto. Y, si llega el caso, también los tribunales", explicó Tebas.

Por último, el presidente de LaLiga deja un recado para Uribes, presidente del CSD.

"Defender la competición también exige responder a quienes la desacreditan constantemente. Es parte de mi responsabilidad. Y voy a seguir ejerciéndola. Y de la gestión del CSD, ya hablaremos, bueno ya empezó hablando el Tribunal de cuentas, no? Sr Uribes", concluye Javier Tebas.

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