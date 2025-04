Muere Kyren Lacy, futura estrella de la NFL, a los 24 años

Tragedia en el deporte estadounidense tras confirmarse la muerte de Kyren Lacy, jugador de los LSU Tigers y que este mismo año se había presentado al draft de la NFL. El receptor de 24 años, que disputó 12 partidos para LSU la temporada pasada, murió el pasado sábado en un incidente que aún está siendo investigado. Al parecer, según confirmó el domingo, la Oficina del Sheriff del Condado de Harris, el prometedor jugador de fútbol americano se habría suicidado en mitad de una persecución policial en Texas.

FOX 26 Houston informa que agentes de policía recibieron una llamada de una mujer de la familia de Lacy en la que informaba que el exreceptor abierto de LSU había discutido con un miembro de la familia y disparado un arma al suelo. La búsqueda comenzó cuando llegar a la escena de los hechos se confirmó que Kyren Lacy había huido en un vehículo.

Tras tratar de parar al exjugador de LSU Tigers en un control sin éxito, se inicio una persecución policial que finalizó cuando el vehículo se estrelló en Spring, Texas. Cuando los agentes se acercaron al vehículo para extraer a Lacy, se percataron de que había muerto por lo que parecía una herida de bala autoinfligida.

"Al intentar detener a Lacy y sacarlo del vehículo, descubrieron que había sufrido lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida", confirmó la oficina del alguacil en su informe, añadiendo que Lacy fue declarado muerto en la escena.

LSU Tigers lamentó la trágica muerte de Kyren Lacy en sus redes sociales con un breve comunicado. "La familia de fútbol de LSU lamenta la pérdida de Kyren Lacy", indicó LSU Tigers.

"Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia y seres queridos, así como con sus ex compañeros de equipo y entrenadores afectados por su fallecimiento", añadió la entidad universitaria en un comunicado.

Mensaje del padre de Kyren: "Padres jóvenes, empezad a hablar con vuestros hijos a una edad muy temprana..."

Kenny Lacy, padre de Kyren, dejó un mensaje en sus redes sociales en el que hizo un llamamiento a todos los padres para preocuparse por la salud mental de sus hijos.

"Padres jóvenes, empezad a hablar con vuestros hijos a una edad muy temprana y aseguraos de que tienen confianza y se sienten cómodos confiando en vosotros. No os quedéis tranquilos con el 'estoy bien o soy bueno' cuando en el fondo sabéis que algo no va bien. La salud mental es real, y en su mayor parte es invisible, no ignores las señales, aunque parezcan pequeñas", rogó el padre del exjugador de los LSU Tigers.

"Nuestras vidas han cambiado para siempre y esto nunca estará bien, pero Dios necesitaba a mi bebé más de lo que se le necesitaba aquí. Ésta tiene que ser la mayor píldora que nuestras familias han tenido que tragar, pero sé que el amor y la compasión de nuestras familias nos sacarán adelante. Esto nunca será más fácil, pero aprenderemos a vivir con ello", finalizó Kenny Lacy.

Un accidente de tráfico que cambió la vida de Kyren Lacy

Kyren Lacy era una de las grandes promesas del fútbol universitario de Estados Unidos, pero su carrera se comenzó a torcer hace unos meses, cuando se vio implicado en un accidente de tráfico que derivó en la muerte de un hombre de 78 años en Lafourche Parish, Louisiana.

Las informaciones sobre ese suceso detallan que el exjugador de LSU Tigers conducía de forma imprudente, acelerando y adelantando en una zona donde no estaba permitido. El hombre de 78 años que murió ese día se desvió para evitar chocar con el vehículo conducido por Kyren Lacy y acabó impactando de forma frontal contra otro vehículo.

Kyren Lacy huyó de la escena sin socorrer a Herman Hall, de 78 años y que murió en el accidente. El exjugador de los LSU Tigers se acabó entregando a las autoridades y fue acusado de homicidio negligente, atropello y fuga con lesiones graves o muerte, ambos cargos por delitos graves, así como conducción imprudente con accidente, según los informes policiales de la Oficina del Sheriff de la Parroquia de Lafourche. Lacy fue liberado tras pagar una fianza de 151.000 dólares.

Kyren Lacy disputó tres temporadas con LSU Tigers, interceptando un total de 58 pases el año pasado para 866 yardas y anotando nueve touchdwons. El pasado mes de diciembre se declaró elegible para el draft de la NFL.

