Muere Connor Garden-Bachop, jugador de rugby de 25 años, por un "evento médico"

Connor Garden-Bachop, jugador de rugby de 25 años, falleció este lunes por "un evento médico", según ha explicado New Zealand Rugby en el comunicado sobre su fallecimiento, pero no se ha especificado la causa.

El cuerpo sin vida del jugador de los Otago Highlanders fue encontrado por la policía local en su residencia habitual situada en Christchurch (en la costa este de la Isla Sur de Nueva Zelanda).

Garden-Bachop representó a la selección secundaria de los Maori All Blacks hasta en dos ocasiones en el año 2022 y provenía de una familia directamente relacionada con el rugby. Disputó 31 partidos con los Otago Highlanders y jugó en las posiciones de wing y fullback. Así ha anunciado el New Zealand Rugby el fallecimiento de Bachop.

Comunicado completo del rugby neozelandés

"En nombre de toda la comunidad de rugby, Highlanders, Wellington Rugby, New Zealand Rugby, New Zealand Māori Rugby Board y New Zealand Rugby Players Association nos gustaría expresar nuestros más profundos pensamientos y amor a la familia Garden-Bachop.

Connor falleció el lunes luego de un evento médico, y el enfoque colectivo del rugby en este momento es apoyar a su familia. Todo el rugby camina junto a la familia Garden-Bachop en este momento y estamos unidos colectivamente en nuestro dolor.

Connor era un jugador joven fantástico, un apasionante representante de Nueva Zelanda por edades y un orgulloso All Black maorí. Dondequiera que jugara, era un compañero de equipo comprometido y popular con una energía contagiosa y alguien que podía iluminar la sala.

Lo más importante es que fue un padre amoroso para sus hijas gemelas, un hermano, un hijo e inmensamente amado por todos aquellos que lo conocieron.

NZR, la Junta de Rugby Maorí de Nueva Zelanda, los Highlanders, Wellington Rugby y la Asociación de Jugadores están brindando apoyo y pedimos que se respete la privacidad de la familia Garden-Bachop".

Conoció hace tiempo que no iba a jugar la próxima temporada

Por otra parte, el jugador de rugby ya conocía que no iba a formar parte de la plantilla del equipo para la próxima temporada. Así se despidió de sus compañeros: "Gracias a todos en el sur por hacerme sentir como en casa, y gracias a los chicos con los que he tenido el honor de compartir el campo, ha sido un placer, os echaré de menos a todos. Hasta la próxima".

En junio también murió la leyenda Rob Burrow

Por otra parte, precisamente a principios de este mes también murió Rob Burrow, exjugador de los Leeds Rhinos de la Super League inglesa de rugby a quien le diagnosticaron la enfermedad de la neurona motora (EMN) en 2019. Perdió la vida a los 41 años.

El príncipe Guillermo de Gran Bretaña y el primer ministro Rishi Sunak quisieron recordar a Burrow, quien jugó para el Leeds entre 2001 y 2017 y ganó ocho títulos de la Super League: "Rob inspiró a todo el país con su valiente batalla contra la EMN desde su diagnóstico en diciembre de 2019", escribió el equipo de Leeds.

