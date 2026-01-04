Crans-Montana rinde un multitudinario homenaje a las víctimas del incendio mientras continúa la identificación de fallecidos

Cuatro días después del incendio que sacudió Crans-Montana durante la celebración de la llegada del nuevo año, las autoridades siguen trabajando en la identificación de las víctimas. Hasta ahora, se ha logrado poner nombre a 24 de los 40 fallecidos, entre ellos tres menores de 16 años. Este domingo, la localidad se ha volcado en un homenaje colectivo para recordar a las víctimas y acompañar a sus familias.

"Arthur se ha ido de fiesta al paraíso. Podemos comenzar nuestro duelo sabiendo que está en la paz y en la luz", decía Leticia entre lágrimas, abrazando a amigos suyos y de su hijo de 16 años, uno de los jóvenes que perdió la vida en el incendio del bar donde se celebraba la fiesta. El adolescente forma parte del grupo de víctimas ya identificadas, recoge EFE.

De los fallecidos con identidad confirmada, 18 son de nacionalidad suiza, mientras que los italianos constituyen el segundo grupo más afectado. En total, el incendio dejó también 119 heridos, muchos de ellos con quemaduras graves. Cerca de medio centenar de personas tuvieron que ser trasladadas a hospitales especializados de otros países europeos que se ofrecieron a acoger a los pacientes más graves. Algunos continúan en cuidados intensivos, en coma inducido, y en otros casos la recuperación podría prolongarse durante meses o incluso años.

Una ceremonia marcada por el silencio y las lágrimas

La magnitud del dolor ha quedado reflejada en el homenaje celebrado este domingo. Un gran desfile recorrió la calle principal de Crans-Montana, en un silencio solo roto por el llanto de los asistentes. La marcha partió de la iglesia donde se ha celebrado una misa en memoria de todas las víctimas, cooficiada por el obispo de Sion, Jean-Marie Lovey, y el pastor protestante Gilles Cavin.

"Entre las víctimas hay aprendices y estudiantes. Rogamos por sus amigos, duramente afectados por esta desgracia, en una noche que debía ser de fiesta y amistad", ha señalado Lovey durante la ceremonia. Tras la misa, más de un mil personas caminaron hasta el lugar del incendio, donde ha surgido de forma espontánea un espacio conmemorativo repleto de flores, velas, mensajes y peluches, que recuerdan la corta edad de muchas de las víctimas. Una docena de los fallecidos identificados tenía entre 14 y 16 años.

Entre aplausos, socorristas y bomberos que participaron en las tareas de rescate han llegado también al lugar. Muchos de ellos, visiblemente afectados, se abrazaban mientras rompían a llorar.

Investigación en marcha y preguntas sin respuesta

Crans-Montana cuenta con una población permanente de unos 10.500 habitantes, que se definen como una gran familia. En la práctica, casi todos conocen a alguna víctima o a un familiar o amigo cercano, lo que explica el profundo trauma colectivo que se vive en la localidad. La tristeza se percibe en las calles, en los bares y restaurantes, donde muchos jóvenes trabajadores no pueden evitar romper a llorar en mitad de su jornada.

Expertos y autoridades insisten en la necesidad de activar un plan de apoyo psicosocial, especialmente para los jóvenes, coincidiendo con la reanudación de las clases este lunes. Al mismo tiempo, crece la demanda social de conocer la verdad sobre lo ocurrido y de esclarecer por qué el incendio se propagó con tanta rapidez y por qué muchas de las víctimas no lograron escapar.

Las primeras hipótesis apuntan al uso de bengalas en botellas, una práctica extendida en locales nocturnos de Europa, así como a la posible presencia de espuma acústica de baja calidad que habría intensificado el fuego. También se investiga la capacidad y accesibilidad de la escalera que conducía al subsuelo del local.

La fiscal cantonal ha confirmado que el bar contaba con una salida de emergencia, aunque el elevado número de víctimas sugiere que muchas personas no lograron encontrarla. Los propietarios del establecimiento, una pareja de nacionalidad francesa, se encuentran bajo investigación penal para determinar su responsabilidad. En uno de sus pocos comentarios públicos, señalaron que el local fue inspeccionado solo tres veces en diez años, pese a que la normativa exige inspecciones anuales, lo que ha abierto interrogantes sobre una posible responsabilidad de la administración local.

