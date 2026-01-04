Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

TRAGEDIA EN NOCHEVIEJA

Crans-Montana rinde un multitudinario homenaje a las víctimas del incendio mientras continúa la identificación de fallecidos

Las autoridades suizas han identificado hasta el momento a 24 de las 40 personas que murieron en el incendio ocurrido la noche de Fin de Año en la estación de esquí de Crans-Montana. Cuatro días después de la tragedia, la localidad ha rendido homenaje a las víctimas en una emotiva ceremonia religiosa, mientras continúa el proceso de identificación.

Rinden homenaje a los fallecidos en Crans-Montana

Crans-Montana rinde un multitudinario homenaje a las víctimas del incendio mientras continúa la identificación de fallecidos | Antena 3 Noticias

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

Cuatro días después del incendio que sacudió Crans-Montana durante la celebración de la llegada del nuevo año, las autoridades siguen trabajando en la identificación de las víctimas. Hasta ahora, se ha logrado poner nombre a 24 de los 40 fallecidos, entre ellos tres menores de 16 años. Este domingo, la localidad se ha volcado en un homenaje colectivo para recordar a las víctimas y acompañar a sus familias.

"Arthur se ha ido de fiesta al paraíso. Podemos comenzar nuestro duelo sabiendo que está en la paz y en la luz", decía Leticia entre lágrimas, abrazando a amigos suyos y de su hijo de 16 años, uno de los jóvenes que perdió la vida en el incendio del bar donde se celebraba la fiesta. El adolescente forma parte del grupo de víctimas ya identificadas, recoge EFE.

De los fallecidos con identidad confirmada, 18 son de nacionalidad suiza, mientras que los italianos constituyen el segundo grupo más afectado. En total, el incendio dejó también 119 heridos, muchos de ellos con quemaduras graves. Cerca de medio centenar de personas tuvieron que ser trasladadas a hospitales especializados de otros países europeos que se ofrecieron a acoger a los pacientes más graves. Algunos continúan en cuidados intensivos, en coma inducido, y en otros casos la recuperación podría prolongarse durante meses o incluso años.

Una ceremonia marcada por el silencio y las lágrimas

La magnitud del dolor ha quedado reflejada en el homenaje celebrado este domingo. Un gran desfile recorrió la calle principal de Crans-Montana, en un silencio solo roto por el llanto de los asistentes. La marcha partió de la iglesia donde se ha celebrado una misa en memoria de todas las víctimas, cooficiada por el obispo de Sion, Jean-Marie Lovey, y el pastor protestante Gilles Cavin.

"Entre las víctimas hay aprendices y estudiantes. Rogamos por sus amigos, duramente afectados por esta desgracia, en una noche que debía ser de fiesta y amistad", ha señalado Lovey durante la ceremonia. Tras la misa, más de un mil personas caminaron hasta el lugar del incendio, donde ha surgido de forma espontánea un espacio conmemorativo repleto de flores, velas, mensajes y peluches, que recuerdan la corta edad de muchas de las víctimas. Una docena de los fallecidos identificados tenía entre 14 y 16 años.

Entre aplausos, socorristas y bomberos que participaron en las tareas de rescate han llegado también al lugar. Muchos de ellos, visiblemente afectados, se abrazaban mientras rompían a llorar.

Investigación en marcha y preguntas sin respuesta

Crans-Montana cuenta con una población permanente de unos 10.500 habitantes, que se definen como una gran familia. En la práctica, casi todos conocen a alguna víctima o a un familiar o amigo cercano, lo que explica el profundo trauma colectivo que se vive en la localidad. La tristeza se percibe en las calles, en los bares y restaurantes, donde muchos jóvenes trabajadores no pueden evitar romper a llorar en mitad de su jornada.

Expertos y autoridades insisten en la necesidad de activar un plan de apoyo psicosocial, especialmente para los jóvenes, coincidiendo con la reanudación de las clases este lunes. Al mismo tiempo, crece la demanda social de conocer la verdad sobre lo ocurrido y de esclarecer por qué el incendio se propagó con tanta rapidez y por qué muchas de las víctimas no lograron escapar.

Las primeras hipótesis apuntan al uso de bengalas en botellas, una práctica extendida en locales nocturnos de Europa, así como a la posible presencia de espuma acústica de baja calidad que habría intensificado el fuego. También se investiga la capacidad y accesibilidad de la escalera que conducía al subsuelo del local.

La fiscal cantonal ha confirmado que el bar contaba con una salida de emergencia, aunque el elevado número de víctimas sugiere que muchas personas no lograron encontrarla. Los propietarios del establecimiento, una pareja de nacionalidad francesa, se encuentran bajo investigación penal para determinar su responsabilidad. En uno de sus pocos comentarios públicos, señalaron que el local fue inspeccionado solo tres veces en diez años, pese a que la normativa exige inspecciones anuales, lo que ha abierto interrogantes sobre una posible responsabilidad de la administración local.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Hallan el cadáver de Fernando Martín, el español desaparecido en el naufragio de Indonesia

Fernando Martín, entrenador del Valencia B femenino fallecido junto a sus tres hijos en un naufragio en Indonesia

Publicidad

Mundo

Comunicado del Fuerza Armada Nacional Bolivariana

Última hora del ataque de Estados Unidos a Venezuela en directo: Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecerán mañana ante un tribunal federal en Nueva York

Rinden homenaje a los fallecidos en Crans-Montana

Crans-Montana rinde un multitudinario homenaje a las víctimas del incendio mientras continúa la identificación de fallecidos

Marcha en Caracas tras la detención de Nicolás Maduro

Noticias de Venezuela de hoy 4 enero: La última hora de la situación en el país tras el ataque de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro

Tuit de Katie Miller del mapa de EEUU en Groenlandia
EEUU-GROENLANDIA

Groenlandia, próximo objetivo de Trump: Un mapa de la isla con la bandera de EEUU enfurece al embajador danés

Primero Canarias reclama una salida política para Venezuela con garantías democráticas y tutela de la ONU
VENEZUELA

La detención de Nicolás Maduro divide a la comunidad internacional

Delcy Rodríguez exige la liberación de Maduro
VENEZUELA

Quién es Delcy Rodríguez, la heredera del poder en Venezuela tras la captura de Maduro

La captura de Maduro ha situado a Delcy Rodríguez en el centro del poder en Venezuela. Vicepresidenta ejecutiva y mano derecha del mandatario, el Tribunal Supremo de Justicia la ha asignado como presidenta interina ante la "ausencia forzosa" del jefe de Estado.

Ucrania.- El Papa León XIV expresa su "gran tristeza" por la negativa de Rusia a una tregua navideña en Ucrania
VENEZUELA

El papa León XIV pide que “prevalezca el bien del pueblo venezolano” ante la crisis abierta tras la detención de Maduro

El pontífice reclama respeto a la soberanía, al Estado de derecho y a los derechos humanos, y llama a la justicia y a la paz en un momento de máxima tensión política en Venezuela.

Las imágenes de Trump supervisando la captura de Maduro "como si viera un programa de televisión"

Así supervisó Trump el operativo para la captura de Maduro: "Como si viera un programa de televisión"

Nicolás Maduro tras las elecciones de Venezuela en julio 2024 (Imagen de archivo)

¿Qué pasará ahora con Maduro?: Primera noche en la prisión de Brooklyn y a la espera su primera vista ante el juez

Fernando Martín, entrenador del Valencia B femenino fallecido junto a sus tres hijos en un naufragio en Indonesia

Hallan el cadáver de Fernando Martín, el español desaparecido en el naufragio de Indonesia

Publicidad