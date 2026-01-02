Bengalas rozando el techo y un material inflamable... Las escalofriantes imágenes del inicio del incendio mortal en Suiza

Tragedia en Suiza durante la celebración de Nochevieja en el bar de una estación de esquí en Crans Montana. Más de 40 personas han perdido la vida y al menos 115 han resultado heridas, la mayoría de gravedad, tras el virulento incendio desatado en el interior del local.

Mientras centenares de personas rinden homenaje a las víctimas, gran parte de ellas adolescentes, los investigadores centran sus esfuerzos en determinar cuál fue la causa del trágico incendio.

Por ahora existen dos hipótesis sobre el origen del fuego. La primera, y la que más fuerza tiene en estos momentos, es que el incendio se desatara por una bengala (o varias) colocada en una botella de champagne que al entrar en contacto con el techo del local, de material inflamable, provocara las primeras llamas.

Botellas con bengalas y un techo en llamas

Varias imágenes y vídeos grabados por asistentes a la fiesta y recogidas por la cadena francesa de televisión BFM refuerzan esta primera teoría. En ellas se puede ver cómo varias personas elevan sus botellas con las bengalas hasta situarse muy cerca del techo.

Especialmente una joven que va subida a los hombros de otra persona y que porta dos botellas de champagne con sus respectivas bengalas, cuyas chispas habrían podido desencadenar el incendio al entrar en contacto con la espuma aislante que forma parte del techo de la sala.

Aunque todavía no se han contrastado completamente estas imágenes, los investigadores las analizan como principal hipótesis del origen del fuego. Los vídeos y las fotos han sido difundidas en redes sociales.

La otra hipótesis: un petardo y una vela

La segunda teoría, a día de hoy menos probable, es que las llamas se hubieran desencadenado por la combinación de un petardo y una vela, cuya llama hubiese prendido un trozo de tela que se encontraba próximo a ella.

Por ahora no se ha confirmado con total certeza cuál fue el origen del fuego, aunque las imágenes muestran las primeras llamas en el techo justo donde los jóvenes elevaban sus bengalas.

Conmoción en Crans Montana

La tragedia ha provocado una enorme conmoción en Crans Montana, donde cientos de personas han acudido en las últimas horas a rendir homenaje a los fallecidos.