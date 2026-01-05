Tahirys Dos Santos, el canterano del Metz que salvó a su novia en el incendio de Suiza: "Volvió para sacarla"

El incendio de Año Nuevo en Crans-Montana, en los Alpes suizos, tiene nombre propio en el planeta fútbol: Tahirys Dos Santos.

El lateral izquierdo del FC Metz, de 19 años, lucha por su recuperación en una unidad de grandes quemados en Stuttgart (Alemania) tras resultar herido de gravedad en el incendio del bar Le Constellation, que dejó 40 muertos y 119 heridos, muchos de ellos en estado crítico.

El siniestro se produjo en la madrugada del 1 de enero durante una fiesta de Nochevieja en este local de la estación de esquí. Según la investigación preliminar, una bengala encendida sobre una botella de champán habría prendido el techo, recubierto de material altamente inflamable, provocando un fuego súbito y una densa nube de humo que atrapó a centenares de personas en cuestión de segundos.

"Además de ser una víctima, Tahirys es un héroe"

En medio del caos, la historia de Tahirys Dos Santos se ha convertido en uno de los relatos más impactantes de la tragedia. El joven defensa se encontraba en el primer piso del local cuando comenzaron las llamas y logró abrirse paso hasta el exterior entre el pánico generalizado. Fue entonces cuando se percató de que su novia no había conseguido salir.

Lejos de ponerse a salvo, decidió regresar al interior del bar, ya envuelto en fuego, para intentar rescatarla. Su representante, Christophe Hutteau, relató así lo sucedido ante la prensa francesa: "Salió de entre las llamas y, al darse cuenta de que su novia seguía dentro, regresó para sacarla del fuego. Además de ser una víctima, Tahirys es un héroe, puede decirse".

La joven, gravemente herida

La joven también resultó gravemente herida y permanece hospitalizada, según fuentes cercanas al jugador. Ese gesto de volver al interior del local explica en buena medida la gravedad de las lesiones. Hutteau ha confirmado que Dos Santos "tiene quemaduras que cubren el 30% de su cuerpo", con afección en la parte posterior de la cabeza, el torso y las extremidades.

Dentro de la gravedad del cuadro clínico, los médicos han detectado una evolución algo más favorable en el plano respiratorio. Los daños pulmonares provocados por la inhalación de humo han remitido parcialmente y el futbolista respira por sí mismo, sin necesidad de ventilación asistida.

¿Competirá al máximo nivel?

El pronóstico sigue siendo reservado. Tanto su representante como los especialistas insisten en que los primeros días son clave para evitar infecciones y complicaciones habituales en pacientes con grandes quemaduras. Se prevé un largo proceso de cirugías reconstructivas y rehabilitación, y solo a medio plazo podrá evaluarse si Dos Santos podrá volver a competir al máximo nivel.

Desde el FC Metz subrayan que la prioridad absoluta es su recuperación y su calidad de vida futura. El club ha expresado públicamente su "conmoción" por lo ocurrido y su "pleno apoyo" al jugador y a su familia, además de trabajar para que, cuando su estado lo permita, pueda ser trasladado al hospital Mercy, cerca de su domicilio en la región de Metz.

