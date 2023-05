Muere Benjamín Gamond, el jugador de rugby que fue atacado a machetazos en México

Benjamín Gamond, uno de los tres turistas argentinos que fueron atacados a machetazos el pasado viernes en Lagunas de Chacahua, una comunidad ubicada en la costa del estado de Oaxaca, sur de México, ha muerto a los 23 años a raíz de las graves heridas que sufría.

"La familia Gamond informa con inmenso dolor, la triste noticia que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó. Pedimos puedan entender el momento y respetar el dolor de la familia. Gracias", escribió a través de Instagram el hermano de Benjamín Gamond.

El Tala Rugby Club también ha confirmado la trágica noticia en sus redes sociales. "Con profundo dolor informamos que hace minutos ha fallecido nuestro querido "Benja" Gamond, jugador de la Clase 2.000 de nuestro club", informa el Tala Rugby Club.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó también el fallecimiento de Benjamín Gamond.

"Es oportuno mencionar que, una de las víctimas (B.G.), fue trasladado a la Ciudad de México donde falleció la tarde de este lunes a consecuencia de las lesiones infligidas, motivo por el cual la FGEO solicitará la reclasificación del delito ante el juez, como homicidio calificado en lugar de homicidio en grado de tentativa", informaba la Fiscalía de Oaxaca.

¿Cómo ocurrió la terrible agresión?

Los otros dos turistas argentinos atacados, Macarena Elía González, de 29 años, y Santiago Lastra, de 22; se encuentran fuera de peligro y recuperándose del terrible ataque que sufrieron.

El ataque ocurrió el pasado viernes cuando los tres turistas argentinos estaban conviviendo con el atacante, un hombre que no es originario de Chacahua, y comenzó una discusión que derivó en la inexplicable agresión con un machete. Según medios locales, el agresor logró herir a los argentinos en cabeza, manos y brazos.

Los habitantes del lugar trasladaron en lancha a los turistas agredidos hasta el poblado de El Zapotalito, donde llegaron personas de Protección Civil y los llevaron a centros médicos en Puerto Escondido para recibir atención médica. Según el gobierno municipal de Villa de Tututepec (a la que pertenece Lagunas de Chacahua) y a la comunidad de Chacahua Isla, el agresor es un hombre joven de origen guerrerense y que llegó al lugar en busca de empleo.