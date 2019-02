Vettel vuelva en la primera sesión de test en Montmeló y Carlos Sainz logra un gran segundo puesto con el McLaren

Carlos Sainz arrancó con buenas sensaciones su etapa en McLaren. Acostumbrados a los complicados estrenos en pretemporada de la escudería de Woking, el segundo mejor tiempo del madrileño y las 119 vueltas que dio al trazado de Montmeló son buenas señales a las que comenzar a agarrarse.

Here's the final leaderboard after the opening day of pre-season testing in Barcelona ⏱️🧮

Vettel = 👑

Time for @McLarenF1 fans to start getting a little bit excited? 👀#F1 #F1Testing pic.twitter.com/H7JWWAISfl