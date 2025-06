Víctor López, único piloto español en la Isla de Man: "Aquí un loco no dura ni un kilómetro"

Desde el 26 de mayo suenan los motores de las motocicletas en la Isla de Man este 2025. El Tourist Trophy, ese Gran Premio que abre las puertas de la isla a los pilotos con más agallas del mundo y a los fanáticos de los vehículos de dos ruedas y la velocidad. Un circuito urbano, sin escapatorias y lleno de desniveles que obliga a los pilotos a tener la cabeza muy fría. Un recorrido tan duro, exigente y difícil que no es para todos. Los pilotos no están locos, todo lo contrario, son conscientes de que cada decisión cuenta y debe ser la correcta.

Víctor López es el único español que participa este año. No es su primera vez en la Isla de Man, el piloto madrileño fue el primer español en ganar el Junior Manx Grand Prix en 2023 y además hizo la vuelta rápida ese mismo año. Cada vuelta a la isla son 6o kilómetros y las carreras pueden ser de hasta 360. La media del recorrido es de 200 Km/h alzando picos de velocidad de hasta 290 Km/h. Todo gracias a que "solo hay 3 puntos en los 60 kilómetros de recorrido donde usas los frenos de verdad" porque como bien explica Víctor "cada vez que frenas se pierde tiempo".

"Aquí un loco no dura ni un kilómetro"

Pilotos como el legendario Ángel Nieto corrieron en la Isla de Man "esto es la élite, es la carrera de las carreras" porque para Víctor es imposible que alguien que no sea de los mejores pueda correr aquí. Cuando la gente se entera de como es el recorrido tienden a pensar que todos están locos, pero... "aquí un loco no dura ni un kilómetro", algo que Víctor y el resto de pilotos tienen muy claro.

Para los que estén acostumbrados a las MotoGP, esto es muy distinto, no hay escapatorias, el asfalto es diferente y otro detalle más, "nada más salir no hay una vuelta de calentamiento" algo que obliga a los pilotos a conocer a la perfección el circuito y saber lo que deben hacer. El peligro es algo con lo que estos pilotos conviven con más frecuencia que el resto algo que cambia su mentalidad: "¿Qué no pasen nada?¡Son motos!". Respondía Víctor consciente de que las motos y el peligro siempre van de la mano.

Correr por carreteras comarcales velocidades que solo están permitidas en un circuito no es el único riesgo que asumen los pilotos en la Isla de Man. La fauna local también puede jugarte una mala pasada. "Un faisán chocó contra mi moto y luego me golpeó en el hombro" pudo acabar en accidente pero Víctor tuvo suerte.

