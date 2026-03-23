Jak Crawford sustituirá a Fernando Alonso en el inicio del GP de Japón

El tercer piloto de Aston Martin, el estadounidense Jak Crawford, participará en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, que se disputará del 27 al 29 de marzo en Suzuka, al volante del AMR26 de Fernando Alonso.

El joven de 20 años debutará en unos Libres 1 con la escudería británica, cumpliendo además con la normativa de la Fórmula 1 que obliga a dar oportunidades a pilotos novatos durante la temporada.

Desde el equipo destacaron su preparación previa: "Su extenso trabajo en el simulador ha sido fundamental para su papel, lo cual será especialmente valioso en Suzuka, un circuito en el que nunca ha pilotado. La sesión de FP1 le proporcionará una valiosa experiencia real en una de las pistas más emblemáticas y exigentes de la Fórmula 1", señaló Aston Martin.

Ya participó en dos sesiones de Libres

Crawford ya participó en dos sesiones de entrenamientos libres al final de la pasada temporada y acumula más de 3.000 kilómetros al volante de monoplazas de la escudería.

El piloto estadounidense mostró su entusiasmo ante esta oportunidad: "Estoy muy emocionado de ponerme al volante y pilotar para el equipo en Suzuka. Es un circuito histórico y a la vez exigente, y tengo muchas ganas de aplicar lo que he aprendido en el simulador a las condiciones reales de la pista. Muchas gracias al equipo por brindarme esta oportunidad. Al igual que en mis anteriores sesiones de FP1, espero aprovecharla al máximo y aprender todo lo que pueda", afirmó.

"Ha estado trabajando duro"

Por su parte, el director de operaciones de Aston Martin, Mike Krack, enmarcó la decisión dentro de la apuesta por el talento joven del equipo, como parte del "compromiso continuo" del equipo "con el desarrollo de jóvenes talentos".

"Ha estado trabajando duro, especialmente en el simulador en Silverstone, y esta sesión le permitirá seguir adquiriendo valiosa experiencia en pista. Es una oportunidad importante para que continúe progresando, a la vez que contribuye al equipo recopilando datos y comentarios útiles", concluyó.

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