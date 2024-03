Red Bull suspende a la trabajadora que acusó a Christian Horner de "comportamiento inapropiado"

Nuevo capítulo en el 'caso Horner' en Red Bull. El jefe de la escudería austriaca de Fórmula 1 fue acusado por una empleada de "comportamiento inapropiado" y se abrió una investigación interna que finalizó exculpando al dirigente británico. Ahora, la agencia de noticias PA informa que Red Bull ha decidido suspender a la empleada en cuestión.

Por su parte, Horner fue autorizado a permanecer en su puesto de trabajo después de que la empresa matriz de Red Bull Racing desestimara el pasado miércoles la denuncia contra él de ese empleada por comportamiento inapropiado. El dirigente británico ya estuvo en el box de Red Bull en el GP de Bahréin y este fin de semana estará en Doha, donde se celebra el GP de Arabia Saudí, segunda carrera del Mundial de F1.

Varios medios británicos, entre ellos la BBC, The Times y Daily Mail, informan que la empleada habría sido suspendida de empleo y sueldo tras la investigación interna del asunto. Desde Red Bull insisten en que es "un tema interno" y que "no podemos hacer comentarios", según comunico un portavoz de la empresa a PA.

Tras la carrera inaugural de la temporada el pasado fin de semana en Bahréin, Horner aseguró que estaba "absolutamente seguro" de que seguiría siendo el jefe de equipo Red Bull durante el resto de la temporada. Mientras que la denunciante habría recibido una carta legal a principios de esta semana, y ahora tiene cinco días hábiles para recurrir el resultado de la investigación.

Horner: "No puedo hablar nada"

El jefe de Red Bull admitió en el Jeddah Corniche Circuit que no puede realizar ningún comentario sobre este asunto y la denuncia de la empleada.

"No puedo hablar de nada, ni lo que quisiera, como ocurre en cualquier compañía. No puedo hablar porque es privado y nos regimos ambas partes por las mismas normas de confidencialidad, cada compañía tiene sus procesos, pero esto se ha volcado solo de un lado. Hay muchos rumores, pero insisto en que todo fue analizado y sobreseído y desde entonces he decidido pasar página y mirar hacia adelante", indicó Christian Horner.

El directivo británico asegura que "la compañía contrató al mejor equipo de investigación independiente que analizó todo a fondo, cada dato, cada entrevista, cada elemento, durante mucho tiempo y concluyeron que no hay nada".

"Lo que es un asunto interno ha saltado fuera por la atención mediática, centrada siempre en mi nombre y solo yo, y está siendo duro, todo un desafío con mi familia de fondo, pero no es un problema de la F1 o la FIA, es de una compañía que lo ha analizado y lo ha resuelto, con lo que cuento con el apoyo de 600 empleados. Estoy casado con una mujer maravillosa que me ha apoyado (la ex Spice Girl Geri Halliwell) y tengo tres hijos y cuando afecta a tus hijos, cuando todo es una intrusión en tu familia, no es algo bonito. Ya es suficiente", respondió Horner sobre el delicado asunto.

