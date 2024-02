La reacción de Ilia Topuria al detallazo de Fernando Alonso tras su título de la UFC

Ilia Topuria, el hombre de moda en la UFC y en España, ha recibido este viernes un detalle de una de las grandes leyendas del deporte nacional: una gorra de Aston Martin firmada por el mismísimo Fernando Alonso.

El piloto asturiano, que encara una nueva temporada en la Fórmula 1 a sus 42 años, ha querido homenajear al luchador de 27 años tras conquistar el título de la UFC el pasado fin de semana al noquear al reciente campeón Alexander Volkanovski en el segundo asalto.

"Es un honor llevar esta gorra..."

"A la casa de Aston Martin y a mi amigo Fernando Alonso, muchísimas gracias por este gran detalle. Es un honor llevar esta gorra con esta magnifica firma", así ha agradecido Topuria el regalo de 'Magic' tras visitar la casa de Aston Martin en Madrid.

"Hoy ha venido a vernos a Aston Martin Madrid. El Matador Ilia Topuria y se ha llevado un regalo de Fernando Alonso. Los astros sí que se alinean", ha recalcado la cuenta de Instagram de Aston Martin Madrid en su publicación.

Multitudinaria rueda de prensa de Topuria en Madrid

Precisamente el luchador nacido en Alemania ofreció una multitudinaria rueda de prensa en Madrid donde atendió a los medios de comunicación y en la que aseguró que "seguro" que se organizará un combate suyo en el Santiago Bernabéu. Topuria se rindió al Real Madrid, a Florentino, a Sergio Ramos, del que era gran seguidor hace años y que volverá este domingo al que fue su estadio durante 16 años, césped en el que además hará el saque de honor el propio Ilia.

En dicho encuentro también lanzó un recado a Pedro Sánchez y a las instituciones en general por no pronunciarse tras su éxito: "Me dolió un poco no recibir ni una felicitación suya", aseguró Ilia, que también volvió a mandar otro mensajito a Connor McGregor: "Le veo capaz de tomarse dos copas de whisky pero no de luchar conmigo".

En cuanto a Fernando... el año pinta bien

En cuanto al otro protagonista de esta noticia, Fernando Alonso, este viernes ha finalizado una nueva pretemporada en Fórmula 1 y lo ha hecho con grandes sensaciones. El asturiano no fue a por tiempos rápidos sino a mostrar de lo que es capaz el Aston en tandas largas (simulación de carrera), y como ya hizo el año pasado, esto pinta bien, aunque en la ecuación no entra el luchar por el título Mundial, que si nada raro ocurre terminará de nuevo en las vitrinas de Max Verstappen.

