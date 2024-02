Fernando Alonso y Aston Martin ilusionan con la simulación de carrera en el cierre de los test de Bahréin

Los test de Bahréin 2024 ya son historia, aquí terminan las 'especulaciones' y exactamente en una semana empezaremos a salir de dudas con el fuego real. La última jornada de los test en el circuito de Sakhir (ahí arrancará el primer GP en una semana) han finalizado, de nuevo, con una sensación aterradora (para el resto) de Max Verstappen a bordo del nuevo Red Bull, y la prueba definitiva de ello es que no ha sido por haber marcado el tiempo más rápido, sino por su espectacular solvencia, regularidad y rapidez en las tandas largas con el C1 y el C3.

Sin palabras para Max

El triple campeón del mundo era el gran favorito para el Mundial y solo ha necesitado un par de jornadas de test para confirmarlo. "Ya sabemos que hay 19 pilotos que no seremos campeones del mundo este año", dijo Fernando Alonso este jueves. Es lo que hay, el año pinta mal para el resto.

Leclerc ha sido el más rápido del día (1:30:322), marcado con el c5 (el más blando) y seguido de Russell y Zhou, ambos con un compuesto algo más lento (c4). Sin embargo, en estos test y pese a la absoluta superioridad, Red Bull no ha usado ninguna goma superior a la c3 (medio) y aun así se ha quedado a apenas unas décimas de Ferrari. Sinceramente da miedo pensar lo que puede ser domingo tras domingo pero lo 'bueno' es que ya estamos todos en preaviso, no habrá sorpresa, sabemos de lo que son capaces. La realidad es que se han escondido porque no tienen rival alguno, los de Maranello, en cambio, apuntan a ser rápidos en qualy pero el problema para ellos residirá en la carrera y en la degradación, su punto débil en los últimos años.

Aston Martin, a la altura de Red Bull en simulación de carrera

No podemos olvidarnos de Aston Martin, y es que por último pero no menos importante, ni Alonso ni Stroll fueron a por tiempos en estos test, la escudería se ha centrado en las tandas largas y no les ha ido nada mal. En el caso de Fernando, que ha conducido por primera vez en la noche de Bahréin, su rendimiento con el C1 (el más duro) en una tanda de 13 vueltas ha sido sobresaliente teniendo en cuenta que solo ha sido dos décimas más lento que Max (1:37:3 contra 1:37:1). Como Red Bull, Aston no ha metido nunca la goma más blanda (Fernando fue 8º hoy), ni c4 ni c5. Velocidad parece haber pero apuntan a ser como mucho los terceros (o cuartos), los austriacos y Ferrari parecen un paso por delante por lo que la lucha por ser tercero estará entre Aston, Mercedes y McLaren. El orden habrá que empezar vislumbrarlo el próximo sábado.

Buenas sensaciones para Sainz

Por sacar más notas positivas, el mejor crono de los test tiene nombre y apellidos: Carlos Sainz, que cierra la semana con buenas sensaciones tras el 'mazazo' del fichaje de Hamilton por Ferrari en 2025. El madrileño encara su último año en la mítica escudería italiana con la esperanza de luchar por ganar carreras y cerrar su etapa por delante de su compañero Leclerc.

Mirar la parrilla de este viernes, último día de test, no valdrá de mucho, la imagen no se parecerá nada a la de la semana que viene. Faltan muchos por enseñarse (McLaren, Aston, Mercedes...) y algunos más que ya iremos viendo como evolucionan, si es que Alpine entiende de eso, la escudería francesa en el mejor de los casos es la que mejor juega al escondite (Gasly 15º y Ocon 17º). Esta pretemporada ha dejado incógnitas que se despejarán poco a poco. En una semana nos volvemos a ver.

