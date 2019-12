Fernando Alonso ya tiene la mente puesta en el Rally Dakar 2020. El asturiano se encuentra actualmente en Abu Dabi ejecutando varias sesiones de entrenamiento sobre las dunas de la capital de Emiratos Árabes para preparar la competición que comenzará el próximo 5 de enero. El piloto ya se ha dejado ver rodando sobre tierra con un todoterreno de reserva del equipo Toyota.

A pesar de que Alonso ha mostrado siempre su dominio con el vehículo sobre la arena, en esta ocasión ha sufrido un pequeño percance sobre una de las dunas. El piloto asturiano clavó su coche en la tierra mientras descendía por una de las montañas de arena y tuvo que repararlo junto con la ayuda de su copiloto en la competición, Marc Coma. Al final todo quedó en un pequeño imprevisto y el bicampeón del mundo pudo retomar el entrenamiento con normalidad.

"Soy consciente de mi falta de experiencia

A falta de 26 días para el inicio de la competición y tras acudir a la gala de fin de año de la FIA, el asturiano ya ha vuelto al trabajo para familiarizarse con el terreno en el que rodará en menos de un mes. En su presencia en el acto de la FIA en París, el piloto aseguró que va a disfrutar la experiencia aunque volvió a confesar que no se encuentra preparado para ganar el Dakar. "Soy perfectamente consciente de mi falta de experiencia. En otras carreras que he hecho, me sentía muy competitivo para luchar por la victoria, no creo que lo esté para el Dakar. Es muy difícil adaptarte", aseguró.

El piloto Fernando Alonso además publicó una fotografía del coche con el que está entrenando sobre las dunas confirmando su vuelta al trabajo y contando los días que faltan para el inicio de la competición.