Pedro de la Rosa se pronuncia sobre los rumores de un posible fichaje de Fernando Alonso por Red Bull

Un rumor ha corrido como la pólvora en los últimos días en el paddock de la Fórmula 1: la posible llegada de Fernando Alonso a Red Bull la próxima temporada. Pese a que parece una opción descabellada, algunas informaciones apuntan a esa posibilidad y Joe Saward, periodista especializado en Fórmula 1, no la descarta. El periodista británico apunta a que sería "lógico" que el asturiano relevara a Checo Pérez como compañero de Verstappen.

"Esto fortalecería al equipo campeón y al mismo tiempo abriría un agujero del tamaño de un torpedo en el desafío de Aston Martin. El equipo verde se ha disparado a lo grande esta temporada, después de un comienzo emocionante, y es difícil imaginar que Lance Stroll vaya a dar un paso al frente y llevar al equipo a la gloria. El mejor piloto con experiencia sería... Sergio Pérez", indica Joe Saward en su blog tras el GP de México.

Pero la posibilidad de que el bicampeón del mundo aterrice en la escudería de las bebidas energéticas es difícil de imaginar, teniendo en cuenta cómo acabó el año en el que Alonso compartió garaje con otro campeón, Lewis Hamilton. ¿Se arriesgaría Red Bull a que le pase lo mismo que a McLaren en 2007? Helmut Marko aclaró tras el GP de México que Checo Pérez tiene contrato vigente hasta final de 2024 y que lo va a cumplir.

De la Rosa, sobre Alonso: "¡Se queda!"

Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin, ofreció su opinión sobre este asunto en Vamos y aclaró que Alonso no se va a mover de la escudería británica.

"Fernando es piloto de Aston Martin, es un activo importantísimo para nosotros y no va a cambiar nada. No sé de dónde nacen estos rumores, no sé qué fuente tienen ni qué objetivo, pero está claro que Fernando es piloto nuestro y un activo", explicó el piloto catalán.

"Repito, es importantísimo tener a Fernando en el equipo. No sé de dónde vienen estos rumores y ahora no es el mejor momento. ¡Se queda!", zanjó de la Rosa sobre el futuro de Fernando Alonso.