GP de México 2023: Carrera de Fórmula 1 en directo | Carlos Sainz rueda 3º

Fernando Alonso reconoció "bastantes complicaciones" también este sábado en el Gran Premio de México, donde no fue una sorpresa que se quedara atrás tras sufrir en cada sesión siendo "un poco lentos": "Ha sido difícil. Hemos ido un poco lentos todas las sesiones así que la crono no ha sido una sorpresa sufrir y quedarnos atrás. Ayer hicimos un trompo en las curvas de alta velocidad, hoy otro. El coche está al filo de la navaja siempre de perderlo", analizó el piloto español de Aston Martin a Dazn.

Alonso incluso confirmó que no está en su mejor momento: "Este fin de semana parece particularmente difícil para mí. No estaba haciendo un buen trabajo, siempre con el pie cambiado y sin confianza en el coche. No estoy a mi mejor nivel".