Los últimos detalles del estado de Michael Schumacher cuando se cumplen 11 años de su accidente

El pasado domingo se cumplieron once años del desafortunado y fatídico accidente de Michael Schumacher en la estación de esquí de Méribel, en los Alpes franceses. Todo ocurrió el 29 de diciembre de 2013, cuando el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 se encontraba esquiando en una pista relativamente sencilla y, tras salirse por uno de los márgenes, acabó impactando con unos rocas ocultas bajo la nieve. La fatalidad hizo que el piloto alemán se golpeara la cabeza con una piedra, aunque algunos medios señalaron meses después de aquel día que la gravedad del accidente se debió a la cámara GoPro que llevaba incorporada al casco y que atravesó por la violencia del impacto la protección provocando una lesión de enorme gravedad en el cráneo de Michael.

Tras el accidente, Michael Schumacher fue trasladado de urgencia al hospital de Grenoble donde se sometió a una primera operación de urgencia por "traumatismo craneoencefálico con coma que requirió una intervención neuroquirúrgica inmediata". El expiloto de Ferrari fue inducido a un coma del que salió, seguín informó su familia, en junio de 2024. El Kaiser ingresó en una clínica de rehabilitación en Lausana, Suiza, antes de que el 10 de septiembre de 2014 su familia decidiera trasladar a Michael a su casa en Gland, a orillas del Lago Lemán, a pocos kilómetros de Ginebra.

Desde ese momento el hermetismo acerca de Michael Schumacher es total y su mujer Corinna apenas ha facilitado información sobre el estado de salud del heptacampeón del mundo de F1. El último parte médico se produjo en 2029.

"Pueden estar seguros de que sigue en las mejores manos y que hacemos todo lo posible para ayudarle. Entiendan, por favor, que sigamos los deseos de Michael y que mantengamos una cuestión tan delicada como su salud, como siempre, en privado", señalaba la familia del Kaiser.

La boda de su hija Gina-Maria y la espera de su primer nieto

En este 2014 sí se han producido novedades en la familia Schumacher. Gina-Maria Schumacher, hija de Michael, comunicaba hace unos días la buena noticia de que iba a ser madre, solo unos meses después de celebrar su boda en una villa en Mallorca. Mucho se especuló sobre aquel enlace y si Michael estuvo o no presente. El diario Bild llegó a asegurar que era "muy probable" que Michael estuviera presente en el enlace de su hija.

El británico Mirror informó que Michael, citando a la exesposa del exjefe de la F1 Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci, "no habla, se comunica con los ojos".

"Michael no habla, se comunica con los ojos. Sólo tres personas pueden visitarlo y yo sé quiénes son. Se mudaron a España y su esposa ha instalado un hospital en esa casa", habría asegurado Elisabetta Gregoraci.

Pero no todos dan por cierto que Michael Schumacher estuviera en el enlace de su hija Gina-Maria. El neurocirujano finlandés Jussi Post, jefe del departamento de neurocirugía y lesiones cerebrales traumáticas en el Hospital Universitario de Turku, opinó que "basándome en la información disponible, no creo que lleve una vida muy activa. Todo apunta a que está mal".

"Como paciente en cama, la mayoría de las personas se vuelven tan frágiles y rígidas que ya no es posible levantarlas de la cama después de tantos años... Lo más probable es que haya estado en la misma condición durante la última década. Dudo que algo repentino haya cambiado en esta etapa", señaló Jussi Post.

"Normalmente recuperan lo que pueden recuperar hasta los dos años, y luego el nivel de recuperación generalmente queda establecido. Esencialmente, este tipo de pacientes son modelos muy experimentales en el mejor de los casos. Además, hay varias secuelas del daño cerebral. Por ejemplo, la lesión puede hacer que el paciente no esté dispuesto a comunicarse con nadie que no sea su familia inmediata", apuntó el neurocirujano finlandés.

Jussi Post apuntó que la comunicación del Kaiser podría ser bastante complicada con personas que no sean sus familiares.

"Es posible que nadie además de su familia pueda estimular al paciente lo suficiente para que pueda comunicarse de manera significativa", aseguró el neurocirujano finés.

"He oído decir a gente de la F1 que se sienta a la mesa para cenar..."

Pero sí hay personas que considerar que Michael podría tener un día a día más activo. Johnny Herbert, excompañero del alemán en Benetton durante las temporadas 1994 y 1995, explicó al medio Bettingsites.co.uk. que "he oído decir a gente de la F1 que se sienta a la mesa para cenar, pero no sé si es cierto".

"Sólo oigo cosas de 'segunda mano'. He oído decir a gente de la F1 que se sienta a la mesa para cenar, pero no sé si es cierto. Sólo puedo leer entre líneas. No hemos sabido mucho de la familia y es comprensible. Siempre ha sido muy propio de Michael Schumacher y de la familia mantener todo muy privado, muy secreto", apuntó Herbert.

Los últimos detalles relevantes sobre Michael Schumacher los ha dado su hijo Mick en el libro 'Inside Mercedes F1: Life in the Fast Lane'.

"Yo era un niño loco: todo lo que hacía mi padre, lo hacía yo. Él me apoyó mucho y fue muy divertido, pero también podía ser un desafío", explica Mick sobre su padre.

"Una vez, en una carrera de karting, frené muy tarde al entrar en una curva y gané mucho tiempo. Cuando se lo comenté, me dijo: 'Sí, ¡pero tendrías que haber frenado así en cada curva!'", recuerda el hijo de Michael Schumacher.

"Empecé a competir en las categorías de fórmulas el año después (del accidente) y, a partir de ese momento, tuve que encontrar mi propio camino. Definitivamente, aprendí muchos puntos técnicos de él que todavía uso hoy, así como de su entrenamiento. Y siempre he sido muy resiliente", apunta Mick Schumacher.

"Si las noticias sobre que se sienta en la mesa, no me sorprendería"

Una de las últimas personas en hablar sobre Michael Schumacher fue Nick Fry, que coincidió con el germano en la escudería Mercedes entre 2010 y 2012.

"Nunca nadie ha recibido los cuidados médicos que está recibiendo de Schumacher. No he oído nada sobre el estado de Schumacher, así que no puedo confirmar ni desmentir nada de las recientes informaciones que han salido sobre él. Michael tiene al mejor equipo médico del mundo y estoy seguro al 100% que ningún ser humano en la historia ha recibido el tratamiento que está recibiendo él. La familia dispone de los recursos", aseveró Fry en el portal 'Online Betting Guide'.

Nick Fry también se refirió a las declaraciones de Johnny Herbert sobre la posibilidad de que Michael fuera capaz de sentarse a la mesa junto a su familia.

"Rezo y espero que estén haciendo progresos con Michael. Si las noticias sobre que se sienta en la mesa y que se ha subido a un coche son verdad, no me sorprendería, porque imagino que es el tipo de cosas que harías para que el cerebro vuelva a ponerse en marcha", indicó Fry a principios de 2024.

