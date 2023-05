Un español correrá la 'Isla de Man', la carrera de motos más mortífera del mundo: hasta 265 muertos

Víctor López quiere hacer historia. Este motorista aspira a ser el primer español en ganar en la Isla de Man. Una carrera de motos por muchos conocida y que se considera la más salvaje y peligrosa del mundo. La prueba transcurre en una dependencia de la Corona británica formada por una isla principal y algunos islotes situados en el mar de Irlanda.

265 muertos a lo largo de su historia

Se trata de una prueba centenaria en la que un total de 265 pilotos han perdido la vida a lo largo de su historia. El año pasado fueron cuatro los fallecidos. Faltan 9 días para que arranque la edición de este año y Antena 3 Deportes ha tenido la oportunidad de hablar con Víctor López, el español que busca la gloria en el infierno.

Víctor vuela a casi 300 kilómetros por hora y a menos de 10 días para que empiece la famosa y mortífera carrera no parece que sea el mejor momento para traer a su cabeza las imágenes en las que compañeros de profesión han perdido la vida en las últimas ediciones.

"Claro que tengo miedo"

"Claro que tengo miedo, es más, los peores momentos llegan justo antes de salir a pista pero eso también es lo que te mantiene alerta y vivo", explica López, piloto TT de la Isla de Man.

Irónico en la llamada "carrera de la muerte", de la que Víctor lleva cautivado desde hace ocho años. Conoce de memoria cada curva de la isla que da nombre al TT (Tourist Trophy), un circuito de 60 kilómetros que durante casi tres décadas era una prueba puntuable del mundial.

Nuestro piloto está dentro del afamado club de pilotos que en 'Mann' han hecho una media superior a los 200 por hora, con puntas cercanas a los 300 donde, alucinen, ¡logran relajarse encima de su moto! "Durante 1 minuto y 15 segundos se pone la sexta a tope para ir relajando el cuerpo e ir metido bajo la cúpula, también se aprovecha para mirar relojes...".

112 años de historia y solo en una edición no hubo muertes

En 112 años solo hubo una edición en la que no se registró ningún fallecido: "No es un tema tabú pero se intenta no hablar mucho del tema". Víctor corre este año en dos categorías, tiene opción de ganar en motos de 650 centímetros cúbicos y 140 caballos: "Es histórico y me enorgullece", concluye el piloto español.

Enorgullecidos están también los británicos con una carrera que dura dos semanas y que lleva al límite a todos y cada uno de sus participantes, eso sí, su peligrosidad también se ha llevado por delante a más de 260 pilotos a lo largo de su historia.