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Fernando Alonso apunta a Honda: "Solo podemos dar unas pocas vueltas por culpa del motor"

El asturiano volvió a sufrir problemas mecánicos en su Aston Martin y tuvo que abandonar el GP de México después de apenas 6 vueltas. Alonso lamenta la falta de fiabilidad y confía en encontrar soluciones.

Fernando Alonso en el GP de México

Fernando Alonso en el GP de México EFE

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

La paciencia de Fernando Alonso vuelve a ponerse a prueba. El piloto español de Aston Martin ha mostrado su frustración después de abandonar el Gran Premio de México de Fórmula 1 cuando apenas se habían disputado seis vueltas. Los problemas mecánicos volvieron a condenar al asturiano, que había mostrado un ritmo competitivo durante los entrenamientos Libres y afrontaba la carrera con esperanzas de luchar por los puntos.

"Esperemos aprender de la lección y volver el año que viene más preparados"

Fernando Alonso

El bicampeón del mundo, que ya había sufrido dificultades con el motor Honda durante la jornada del sábado, se vio obligado a detener su monoplaza y poner fin prematuramente a su participación en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Su compañero de equipo, Lance Stroll, tampoco consiguió terminar la carrera, completando una jornada especialmente complicada para la escudería británica.

"Esperemos aprender de esto. El coche es muy bueno, el problema es que solo podemos dar unas pocas vueltas por culpa del motor. Esperemos aprender de la lección y volver el año que viene más preparados", lamentó Alonso en declaraciones a F1.com.

Vuelven los problemas de motor

El Gran Premio de México parecía ofrecer una oportunidad para que Fernando Alonso recuperase sensaciones después de una temporada marcada por las dificultades. El piloto español había mostrado un buen ritmo durante los entrenamientos libres, con un monoplaza que parecía disponer de velocidad suficiente para competir por posiciones de puntos.

Sin embargo, las expectativas se desvanecieron rápidamente: tras los problemas de motor sufridos el sábado, el Aston Martin volvió a fallar durante la carrera del domingo, obligando al asturiano a abandonar después de completar únicamente seis vueltas.

La retirada de Lance Stroll agravó el balance del equipo, que terminó el fin de semana sin ninguno de sus dos coches en pista. La falta de fiabilidad se ha convertido así en el principal obstáculo para una escudería que, según Alonso, dispone de un monoplaza competitivo, pero no consigue aprovechar todo su potencial.

"Estoy dando lo mejor de mí cada momento"

Pese a la decepción, Fernando Alonso ha insistido en que mantiene intacto su compromiso con el equipo y que continúa trabajando al máximo para mejorar los resultados. El español considera que su esfuerzo personal no está teniendo recompensa debido a los problemas técnicos que impiden completar suficientes vueltas.

"Lo intentaremos de nuevo. Yo estoy dando lo mejor de mi cada momento, cada vuelta, cada mañana desde que me levanto. En todo estoy concentrado para dar lo mejor en el coche, pero no podemos acumular vueltas suficientes", aseguró sobre la temporada 2027.

Sus palabras reflejan la frustración de un piloto que sigue convencido de sus posibilidades, pero que necesita disponer de un coche fiable para competir en igualdad de condiciones.

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