La F1 mantiene el GP de Australia pese al conflicto en Oriente Medio: "No esperamos que haya ningún impacto en nuestra carrera"

La Fórmula 1 sigue en vilo la escalda del conflicto en el Golfo Pérsico, donde Irán ha respondido al ataque perpetrado por Estados Unidos e Israel lanzando misiles y drones contra Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Baréin o Kuwait. La F1 arranca este fin de semana en Albert Park (Melbourne) y muchas escuderías están reprogramando sus viajes para poder llegar a la primera cita del calendario.

Travis Auld, director general del Gran Premio de Australia, ha asegurado que "la Fórmula 1, como organización, es muy buena trasladando a personas por todo el mundo. Ese es su trabajo. Y han sido capaces de hacerlo, por lo que no esperamos que haya ningún impacto en nuestra carrera".

Ante la escalada del conflicto en Irán, Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil ('FIA' por sus siglas en francés), ha dejado claro que todas las decisiones estarán basadas en "la seguridad y el bienestar", subrayando que la primera carrera del año no cambia de fechas, fijada entre el 6 y 8 de marzo.

"No cabe duda que lo ocurrido durante el fin de semana ha trastocado los planes de viaje de los equipos y de la propia Fórmula 1", ha reconocido Travis Auld a Fox Sports News.

"Los pilotos estarán aquí. Los ingenieros estarán aquí. Los jefes de equipo estarán aquí. Son ellos a quienes se les ha dado prioridad. Siempre hay cosas con las que hay que lidiar, como cambiar de planes y responder con flexibilidad. Eso es precisamente a lo que está acostumbrado el equipo", señaló Auld.

Las carreras de Bahréin y Arabia Saudí, en el aire

Los problemas no acabarán con el GP de Australia y es que el propio Donald Trump ha explicado que el conflicto se podría prolongar varias semanas, algo que podría poner en jaque la cuarta y quinta cita del Mundial de F1.

El GP de Bahréin está fijado para el 10 - 12 de abril, mientras que el GP de Arabia Saudí se debe celebrar el 17 - 19 del mismo mes.

El fabricante de neumáticos Pirelli se ha visto obligado a cancelar sus ensayos en Bahréin debido a las tensiones en Oriente Medio, mientras organiza el regreso de su personal a Italia o Inglaterra. Por su parte, Ben Sulayem explicó que mantiene "contacto cercano" con sus "clubes miembros, promotoras de campeonatos, equipos y amigos en el terreno" mientras supervisan "el desarrollo con cuidado y de manera responsable".