Marc Márquez, en Antena 3 Deportes: "Mi hermano Álex es capaz de todo y será uno de los rivales más duros en 2026"

Reconoce que ha sido una temporada muy especial al compartir rivalidad con su hermano: "La felicidad era completamente diferente y mayor que las anteriores".

Antena 3 Deportes
Publicado:

Marc Márquez pasó años de calvario recuperándose de su lesión en el hombro, pero tuvo siempre claro que quería recuperarse para seguir ganando Mundiales de MotoGP... y por fin este año lo ha conseguido. En total el catalán ya tiene de 9 títulos mundiales: 7 en MotoGP, uno en Moto2 y otro en Moto3. Esta temporada tuvo mucha suerte porque a la semana de encumbrarse volvió a lesionarse tras otra caída. Nuestra compañera Vanessa Blasco ha charlado con él para Antena 3 Deportes.

"La lesión va bien, ya el primer día sin cabestrillo; justo ayer por la tarde me lo sacaron"

Marc Márquez

Marc Márquez no quiere que su última lesión en el Gran Premio de Indonesia empañe su brillante temporada que ha cerrado siendo campeón del mundo de Moto GP por novena vez. Una lesión que queda compensada con su triunfo. "El trabajo ya estaba hecho cuando ocurrió la caída, la lesión. Eso ha hecho que lo viviera de una manera diferente. La lesión va bien, ya el primer día sin cabestrillo; justo ayer por la tarde me lo sacaron".

Con el enemigo en casa

Para Marc ha sido una temporada muy especial y diferente a cualquier otra. Pisándole los talones ha tenido a su hermano Álex. Con él ha compartido carreras y se han disputado el título. Algo insólito en la historia del motociclismo. Dos hermanos compitiendo por ser campeón: "Compartir podio, carreras y adelantamientos con él... la felicidad era completamente diferente y mayor que las anteriores. Compartir eso es algo inédito, que no había pasado nunca y difícilmente vuelva a pasar, incluso para nosotros".

El de Cervera sabe que tiene al enemigo en casa y que Álex Márquez será uno de los rivales fuertes de la próxima temporada: "Es capaz de todo y será a priori uno de los rivales más duros para el Mundial, nos pondrá las cosas difíciles".

Ahora toca recuperarse y pensar en el 2026 para rendir al máximo y seguir sumando triunfos en pista. Para lograrlo, Márquez pasará los próximos meses hasta el inicio de temporada trabajando para recuperar su hombro.

