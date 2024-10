Un magistral Carlos Sainz gana el GP de México; Norris aprieta el Mundial ante Verstappen

Carlos Sainz sumó en el GP de México 2024 la cuarta victoria de su carrera en la Fórmula 1 tras una lección de pilotaje durante todo el fin de semana y demostrando que con un monoplaza competitivo siempre está arriba. El madrileño suma la cuarta muesca a su revólver en la máxima categoría del automovilismo tras sus triunfos en Silverstone 2022, Singapur 2023 y Albert Park 2024.

La lucha por el Mundial de Fórmula 1 se aprieta tras el segundo puesto de Lando Norris y la sexta plaza de Max Verstapppen, sexto tras una penalización de veinte segundos por sacar al inglés de la pista. El piloto neerlandés ve como su diferencia se recorta en diez puntos y su ventaja es ahora de 47 puntos, con cuatro carreras por delante.

Fernando Alonso vivió otra carrera para olvidar y su carrera 400 en la Fórmula 1 acabó en la vuelta 16. El mexicano 'Checo' Pérez (Red Bull), acabó decimoquinto a pesar de una gran salida, y el argentino Franco Colapinto (Williams) fue duodécimo.

Carlos Sainz, escoltado por Norris y Leclerc en el podio del GP de México | Reuters

Sainz, que perdió el liderazgo en la salida ante un Verstappen que traccionó de manera brillante, le devolvió el adelantamiento en la novena vuelta y desde entonces tuvo un camino tranquilo hasta cruzar la línea de meta 72 vueltas después, con Norris frustrando un nuevo doblete de Ferrari tras su adelantamiento al monegasco Charles Leclerc, que acabó tercero, a falta de ocho vueltas para el final.

"Quería una victoria más antes de irme de Ferrari"

El piloto español, que la próxima temporada no estará en Ferrari, agradeció el apoyo a la afición mexicana tras aparcar su monoplaza rojo en el icónico Foro Sol del autódromo Hermanos Rodríguez.

"¡Gracias México! Es increíble ver estos aficionados, siento que tengo mucho apoyo aquí. Llevo tiempo diciendo que quería una victoria más antes de irme de Ferrari y hacerlo aquí es increíble. Quedan cuatro carreras, quiero disfrutar lo máximo posible, pero si viene otra, iré a por ella", señaló Carlos Sainz.

"He pensado que tenía que sorprender a Max. He pensado que no tenía nada que perder y he atacado con confianza. He notado todo el fin de semana que esto se iba a venir. Si hubiera tenido que elegir un lugar para ganar mi última carrera con Ferrari habría sido México, siempre me he sentido en casa aquí", analizó el piloto madrileño.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com