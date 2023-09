Un magistral Carlos Sainz gana en Singapur y acaba con la racha de Red Bull

Todo el mundo se preguntaba qué piloto acabaría con la increíble racha de victorias de Red Bull en 2023 y ya tenemos respuesta: Carlos Sainz. El madrileño ofreció una lección de pilotaje y madurez al volante de su Ferrari en Marina Bay y sumó la segunda victoria de su carrera en la Fórmula 1. Un Sainz que dominó todo el fin de semana y que supo aguantar en las vueltas finales ante el empuje de los dos Mercedes. Tras ganar en Silverstone el año pasado, Carlos Sainz ya tiene su segundo triunfo en el Gran Circo, una victoria que supone mucho para él y que puede cambiar muchas cosas en Ferrari.

Carlos Sainz no sólo pilotó como nunca, también mostró una frialdad tremenda para 'ayudar' a Lando Norris en las últimas vueltas y aguantar a George Russell y Lewis Hamilton. "Es un fin de semana increíble, gracias a todo el mundo en Ferrari porque han trabajado muy duro para dar la vuelta al duro inicio de temporada. Se trataba de limitar nuestra degradación, pero hemos tenido que parar antes por el coche de seguridad, por lo que he tenido que bajar el ritmo. Le he dado el DRS a Lando para ayudarle", resumía el madrileño en una lección de madurez.

Norris y Hamilton completan el podio de Marina Bay

Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Mercedes) escoltaron a Sainz en el podio después de que George Russell se fuera contra el muro cuando presionada a Norris. Por su parte, Fernando Alonso vivió un tormento toda la carrera, arruinada con una parada de 25,8 segundos que acabó por hundir al ovetense hasta la 15º posición. Pese a ello, el asturiano se convirtió en el primer piloto en la historia de la Fórmula 1 en completar 100.000 kilómetros en condiciones de carrera: incombustible el de Aston Martin.

Carlos Sainz, que estrenó su casillero de triunfos en la Fórmula 1 en Silverstone el año pasado, firmó en el circuito urbano de Marina Bay su segundo triunfo en la F1 y, de paso, acabó con la racha de triunfos de Red Bull, única escudería que había ganado en 2023.

"Increíble fin de semana. Gracias a todo el mundo en Ferrari porque han hecho un gran esfuerzo para darle la vuelta al comienzo tumultuoso de temporada. Hicimos todo perfecto en la carrera y nos vamos con una victoria de la que todo Ferrari y toda Italia va estar orgullosa", señaló Carlos Sainz tras la carrera.

"Se trataba de limitar nuestras limitaciones con los neumáticos y la degradación, ir gestionando los tiempos por vuelta. Paramos antes de lo pensado por el coche de seguridad y tuve que bajar aún más el ritmo para controlar a George Russell. Al final, le he dado DRS a Lando Norris para ayudarle -acabó segundo- y hemos logrado la victoria", analizó el madrileño.

"He sentido que tenía la tranquilidad y el hueco para hacer lo que podía hacer. Obviamente estás bajo presión, pero he tenido el control en todo el momento y he podido conseguir esta victoria y estoy contentísimo", concluyó Carlos Sainz.

El himno de España sonó en Marina Bay en honor de Carlos Sainz y luego lo hizo el de Italia en honor a Ferrari. Hacia tiempo que no sonaban acordes diferentes al de los Países Bajos y Austria. Carlos Sainz cambio la melodía del Mundial con una actuación magistral. En una semana regresa la F1 en Suzuka, con el GP de Japón. Allí el madrileño buscará su tercera victoria y Alonso la 33. Todo al 3 entre los pilotos españoles en la Fórmula 1.