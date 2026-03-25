Madring finaliza el asfaltado de 'La Monumental': "¡Seguimos avanzando!"

Las obras para hacer realidad el trazado de Madring, que albergará el GP de España de Fórmula 1 entre el 11 y 13 de septiembre, siguen avanzando y esta misma semana se ha completado el asfaltado de la curva más icónica del trazado madrileño, 'La Monumental'. La organización del GP de España informaba este mismo miércoles de este "hito clave" en la construcción del circuito, ubicado IFEMA, en el norte de la capital.

"La Monumental ya muestra su silueta tras recibir la primera de sus tres capas de firme. El circuito MADRING da un paso adelante en su construcción con el asfaltado de la curva 12, que imprimirá parte del carácter del FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA que se celebrará en Madrid el fin de semana del 11 al 13 de septiembre", informa la organización en un comunicado.

'La Monumental', tal y como explican los organizadores del GP de España de F1, cuenta con 550 metros de longitud y una forma semicircular además de contar con un peralte del 24%.

"La Monumental, con 550 metros de longitud y una forma semicircular, es la curva más larga del calendario y tiene un peralte extremo del 24% que supondrá un enorme desafío técnico para los pilotos que estarán durante aproximadamente 6 segundos girando inclinados con sus monoplazas. A ello se suma una altura máxima de 10 metros que dibuja una imponente pared de asfalto que aspira a redefinir el concepto de curva en Fórmula 1", explica la organización del GP de España.

¿Cómo se ha logrado asfaltar La Monumental?

El proceso de asfaltado de esta curva ha supuesto uno de los mayores retos técnicos del proyecto debido a sus características geométricas e inclinación, lo que ha hecho que se requiera una precisión milimétrica, según destaca el comunicado.

"Las dimensiones de la curva 12 han requerido más de 1.800 metros cúbicos de mezcla, el equivalente a cubrir con una capa de 25 centímetros todo el césped del estadio Santiago Bernabéu", informan en el citado comunicado.

"El asfalto de La Monumental es, además, 100% 'made in Madrid'. La mezcla se ha producido en la planta de Vicálvaro y se ha extendido a una temperatura cercana a los 170 grados, una condición crítica que limita su tiempo de aplicación a apenas 30 minutos desde su fabricación. Esta exigencia ha hecho que la proximidad de la planta haya sido clave para optimizar la logística y garantizar la calidad del resultado final", informa la organización.

El asfaltado del resto del trazado en la parcela de Valdebebas se llevará a cabo durante esta semana y la próxima, y está previsto que la segunda capa de firme, la intermedia, se ejecute en abril.

"A 172 días de que arranque el FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA, MADRING ya tiene con La Monumental su gran icono, la curva que no sólo hará único al Gran Premio, sino que lo dotará de carácter", finaliza el comunicado.