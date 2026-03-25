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Fernando Alonso retrasa su viaje a Japón "por motivos familiares personales"

La BBC asegura que el piloto asturiano ha sido padre junto a su actual pareja, Melissa Jiménez.

Fernando Alonso y Melissa Jimenez en el GP de M&oacute;naco 2025

Fernando Alonso y Melissa Jimenez en el GP de Mónaco 2025GTRES

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Fernando Alonso aterrizará en Suzuka, donde este fin de semana se celebra el GP de Japón, con retraso "por motivos familiares personales", lo que impedirá que el asturiano acuda al media day. Así lo ha confirmado Aston Martín a través de sus redes sociales.

"Fernando llegará un poco más tarde este fin de semana por motivos familiares personales y no asistirá al día de prensa del Gran Premio de Japón. Todo va bien y estará en el circuito a tiempo para el viernes", informaba Aston Martín en su cuenta de X.

Además, este lunes Aston Martin confirmó que su tercer piloto, Jak Crawford, participará en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, sustituyendo a Fernando Alonso en su AMR26.

Desde el Reino Unido, se asegura este miércoles que el bicampeón del mundo de F1 habría sido ya padre junto a su actual pareja, la periodista Melissa Jiménez.

"Fernando Alonso se perderá el día de los medios en el Gran Premio de Japón el jueves porque viajará tarde a la carrera tras el nacimiento de su primer hijo", informa Andrew Benson, corresponsal de Fórmula 1 de la BBC.

Haciéndose eco del mensaje de Aston Martin, la cadena británica informa que ha podido confirmar que "la pareja de Alonso, Melissa Jiménez, ha tenido a su primer bebé".

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