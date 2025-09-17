'Madring', a punto de convertirse en realidad: visitamos las obras del nuevo circuito de F1

Los trabajos de 'Madring' llevan varios meses en marcha, todo va según lo previsto e incluso algunas semanas por delante de lo calculado. Poco a poco el terreno va cogiendo forma y el trazado ya empieza a ser una realidad.

El futuro circuito de Fórmula 1 está ubicado en el recinto de Ifema, donde se aprovecharán algunas zonas que ya existen para incluirlas en el recorrido, pero las obras se centran ahora en la zona de Valdebebas donde las tareas se han iniciado desde cero para transformar el terreno en uno de los mejorescircuitos.

"Hay que hacer toda la obra desde cero, movimientos de tierras, todos los colectores. Llevamos ya instalados once kilómetros", nos ha contado a Antena3 DeportesCarlos Jiménez Luque, director de operaciones de Ifema.

Los trabajos de asfaltado están previsto que empiecen en pocas semanas aprovechando el buen avance de las obras antes de que lleguen posibles lluvias y el frío. Para llegar a este punto, los trabajos no han cesado en los últimos meses.

Cinco semanas de adelanto

Trabajos de lunes a domingo e incluso las 24 horas para cumplir con los plazos y que todo siga según lo previsto: "A día de hoy estamos satisfechos porque vamos con cierto adelanto, casi cinco semanas por delante en algunos trabajos", son las previsiones del director de operaciones de Ifema.

El circuito tendrá un total de cinco kilómetros conveintidós curvas. Una de ellas se puede apreciar ya en el trazado: es la número 12, bautizada como 'La Monumental', que será todo un reto para los pilotos.

550 metros de longitud y un peraltado del 24 por ciento que la convierte en la curva de mayor inclinación de todos los grandes premios de F1 a partir del 2026, y que ya puede verse sobre el terreno.

La fecha tope para la finalización de las obras será el próximo 31 de mayo, momento en el que el circuito estará totalmente terminado y a punto para que comiencen las pruebas.

Las entradas salen a la venta

La primera carrera ya tiene fecha: será el próximo13 de septiembre de 2026 y las entradas para vivir en directo el Gran Premio de España saldrán a la venta en los próximos días, el 23 de septiembre.

En un año 'Madring' estará listo para ser una de las citas más importantes de la Fórmula 1.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com