Lance Stroll explica las razones por las que Fernando Alonso le pasó por encima en 2023

En esta ya finalizada temporada 2023 de Fórmula 1 podemos decir que ha habido tres 'luchas' entre compañeros muy desiguales: Verstappen-Pérez, Albon-Sargeant y Alonso-Stroll, tres parejas en las que un piloto se ha impuesto con mucha claridad al otro.

El neerlandés aplastó a Pérez (575 a 285), el tailandés de Williams hizo lo propio con el estadounidense Sargeant (27 a 1) y Fernando no dio opción a un perdido Lance (206 a 74). Ahora, justo un mes después de que terminara la campaña, el canadiense de Aston Martin ha repasado y analizado la temporada en la que finalizó con buen sabor de boca a pesar de estar durante todo el año muy lejos del español, que además acababa de recalar en la escudería.

"No me gusta usar la excusa de la mala suerte pero...."

"Fue una temporada con muy mala suerte y de muchas oportunidades perdidas. No me gusta usar la excusa de la mala suerte, pero supongo que lo es cuando piensas en los fallos mecánicos y esas cosas", empezó diciendo Lance, hijo del dueño de Aston, Lawrence.

Si es verdad que pronto se pudieron ver los grandes problemas que tenía Stroll con el 'AM23', al que, por el contrario, Fernando se hizo a las mil maravillas: "Sabía que si me sentía cómodo y podía conducir el coche como quería sin tener que lidiar y sortear cosas que inherentemente me molestaban en el coche, estaría a un buen nivel y sacaría lo mejor de mí mismo. Durante unos meses con todos los cambios que se hicieron, hubo fines de semana en los que simplemente no podía llegar a ese punto donde me sentía cómodo con el coche. Y a este nivel, cuando tienes esos problemas... nada funciona. Así es la F1, los pilotos son todos de un nivel muy alto, nunca puedes ser competitivo si no estás cómodo y confiado con tu coche. Esa es mi percepción", aseguró el piloto de 25 años.

"A este nivel, con tantos pilotos buenos, si no estás cómodo en el coche..."

Cabe reconocer que la fortuna no estuvo del lado de Lance ni mucho menos, hubo Grandes Premios en los que pudo aspirar a más pero algunos problemas mecánicos y algún error que otro de estrategia lastraron demasiado al de Montreal: "Tuvimos carreras como la de Arabia Saudí, en la que marchaba cuarto cuando sucedió el problema de motor, o en la clasificación de Mónaco cuando pasé por encima de los restos de otro coche. Dañar el coche en la Q2 y salir en la mitad de la parrilla en Mónaco te hace perder todo el fin de semana. Pienso en fines de semana como Suzuka, donde hicimos una buena carrera y falló el alerón trasero. En Zandvoort no hicimos la parada en boxes cuando empezó a llover", concluyó.

Pese a la gran diferencia entre ambos (4º Alonso en Pilotos por el 10º de Stroll y 8 podios de Fernando por ninguno de Lance) los dos pilotos se han llevado muy bien de principio a fin de la temporada, es más, no han tenido ni un solo roce en carrera, igualito que el español con Ocon en Alpine...

"Fernando estuvo muy fuerte, no flaqueó en todo el año"

Además, Stroll, sin dudarlo un segundo, reconoció la increíble temporada de su compañero: "Todos esos podios que logró Fernando demuestran lo fuerte que estuvo. Y encima no flaqueó en todo el año. Aprovechó al máximo el coche cuando estaba en su mejor momento", apuntilló. En 2024 volverán a formar pareja y todos esperamos que se mantenga esa gran relación entre ambos y que Stroll consiga sacar el máximo provecho del AM24, porque sabemos de uno que lo hará sí o sí.