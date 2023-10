El monumental enfado de Stroll tras volver a caer en Q1: tira el volante y empuja a su fisio

Fernando Alonso y Lance Stroll volvieron a protagonizar la cara y la cruz de Aston Martin en la clasificación del GP de Catar. El español consiguió terminar cuarto por detrás de Verstappen y los dos Mercedes mientras que su compañero, otra vez, volvió a quedarse en Q1 con los Sargeant, Zhou, Lawson...

El canadiense sigue sin levantar cabeza y partirá 17º en la carrera de este domingo, dónde sería un milagro si consigue entrar en los puntos. Su reacción tras caer en la primera sesión de Losail dejó perplejo a todo el mundo.

Tiró el volante y empujó a su fisio

Una vez en el garaje tiró el volante de muy malas maneras, después se levantó y se marchó rápidamente para evitar hablar con su equipo y que le filmaran las cámaras, su indignación era tal que terminó empujando a su fisio, el cual fue detrás de él para intentar consolarse y darle ánimos tras el mal resultado.

Sin embargo, ahí no quedó la cosa, ni mucho menos... Cuando le tocó dar la cara con los medios de comunicación pudimos ver el verdadero mosqueo del hijo del propietario de Aston. La secuencia no tiene desperdicio, la cara de Lance, todo un poema.

- Periodista: "¿Se notó tu frustración en la tv, cómo te sientes ahora mismo?".

- Stroll: "Sí, es una mierda".

- Periodista: "¿Qué crees que es lo que no está funcionando en ti?".

- Stroll: "No lo sé".

- Periodista: "¿Qué vas a hacer para cambiarlo?

- Stroll: "Seguir conduciendo".

Ha puntuado en 2 de las últimas 8 carreras

La realidad es que el piloto de 24 años está pasando por su peor momento deportivo, que ha coincidido con el mejor coche que ha tenido jamás a su disposición... No obstante, el tener como compañero a Fernando Alonso es complicado, y si además no estás fino ningún fin de semana la pesadilla no desaparece. El canadiense solo ha puntuado en 2 de las últimas 8 carreras y apenas pudo ser noveno en ambas, 4 puntos en ocho Grandes Premios que han lastrado y mucho a la escudería en su lucha en el Mundial de Constructores.

Hoy: qualy de sprint y 'minicarrera'

Hoy sábado 7 de octubre se disputará sobre las 15 horas en España la clasificación para la sprint de hoy, 17 vueltas (podrás seguirla en directo en la web de Antena 3 Deportes), que se celebrará a las 19:30 horas. Mañana domingo la carrera (57 vueltas) a las 19h.