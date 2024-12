Jorge Martín se sincera con Antena 3 Deportes: "La mente es tu primer rival, en muchas ocasiones la mía ha ido en mi contra"

Disfrutar del momento, eso es lo que quiere hacer el actual campeón del mundo de MotoGP, Jorge Martín. Desde que ganase el Mundial el pasado 17 de noviembre en el trazado de Circuit de Barcelona-Catalunya, el piloto de San Sebastián de los Reyes se ha centrado en el ahora y en disfrutar lo que ha conseguido esta temporada, fruto de mucho trabajo y esfuerzo de meses anteriores. Cuando recuerda el día de su victoria, siente alegría pero sobre todo tiene la sensación de estar viviéndolo hoy.

En una entrevista concedida a Antena 3 Deportes Jorge Martín habla de su triunfo como el resultado de una lucha desde los seis años peleando e intentado sacar la cabeza y se siente feliz y pleno por haber conseguido su sueño de vida.

"Desde lo seis años peleando, intentando sacar la cabeza y llegar. Y al final, lo he conseguido. Esto ya no me lo quita nadie. A disfrutarlo", reconoce Jorge Martín.

"Es muy difícil gestionar emociones, no tenemos ni idea, no nos lo enseñan en el colegio"

Sabe que lo que tiene es suyo y que eso ya no se lo quita nadie. Detrás hay un duro trabajo físico pero también en los últimos años ha sido muy importante para Jorge la preparación mental. El madrileño nos explica como su mente en algunos momentos ha sido su peor y más duro rival, contra la que ha tenido que luchar con ayuda y terapia psicológica. Aún hoy, está aprendiendo a gestionar emociones que le ayudan en los buenos y en los malos momentos.

"La mente es tu primer rival, en muchas ocasiones la mía ha ido en mi contra. Es muy difícil gestionar emociones, no tenemos ni idea, no nos lo enseñan en el colegio", apunta el flamante campeón de MotoGP.

Después de una dura temporada, Jorge está pasando unas vacaciones en familia con quien pasará la Navidad. Ha aprovechado también para divertirse con su novia y hacer alguna escapada con amigos y desconectar. Ahora que es un campeón del mundo, ya no le resulta fácil pasar desapercibido. Le reconocen por la calle y tiene alguna anécdota divertida, como la que nos cuenta con un taxista.

Tras este parón navideño, Jorge Martín espera volver a subirse a una moto a principios de año y probar la que será su nueva herramienta de trabajo, ahora en su nuevo equipo, Aprilia.

