Isidre Esteve pone a punto su coche para el Dakar 2026 y refuerza su presencia entre los mejores pilotos

El piloto de Oliana afrontará su vigésimo primer Dakar en la categoría Ultimate con un DKR GR Hilux adaptado a su paraplejia y propulsado con combustible renovable.

Sandra Cavia
Publicado:

Isidre Esteve ya tiene listo su desafío para el Dakar 2026. El piloto catalán ha mostrado la preparación del Toyota DKR GR Hilux con el que competirá en la categoría Ultimate, la más exigente en coches y anteriormente conocida como T1+. Se trata de un vehículo de primer nivel, equipado con un motor V6 biturbo y adaptado a la nueva normativa FIA en cuanto a dimensiones.

Un coche adaptado a Esteve

Más allá de la evolución técnica del coche, la transformación clave ha sido la adaptación de los mandos para que Estevepueda pilotar en igualdad de condiciones pese a su paraplejia.

Y es que desde 2007 Esteve está en silla de ruedas, pero eso nunca ha sido un freno para él. Un accidente en moto le hizo pasarse a los coches, pero no se iba a rendir. Así que a partir de este 3 de enero agrandará un poco más su leyenda con su vigésimo primera participación en el Rally Dakar.

Su equipo ha trabajado en soluciones personalizadas que permiten la conducción íntegramente con las manos. El acelerador se acciona desde la parte frontal del volante con las palmas, mientras que el sistema de frenado se controla desde la parte trasera mediante las puntas de los dedos.

Este Dakarserá especial también por el palmarés del vehículo. Esteve contará con el DKR GR Hilux recién proclamado Campeón del Mundo de Raids, tras lograr la victoria en los rallies de Sudáfrica, Portugal y Marruecos. El coche supone un salto adelante en prestaciones, comportamiento y fiabilidad, sensaciones que el propio piloto pudo comprobar en un test realizado pocos días antes de su envío a Arabia Saudí.

Tras esa prueba, Esteve destacó el rendimiento del conjunto, subraya la sensibilidad de la dirección y el comportamiento general del vehículo, que le permite rodar más rápido, al límite y con una mayor sensación de seguridad.

Arrancarán motores el 3 de enero

La aventura comenzará este próximo 3 de enero en Yanbu, a orillas del mar Rojo. Trece etapas por delante para que Isidre Esteve vuelva a medirse en el rally más duro del mundo.

